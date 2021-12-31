Гороскоп Павла Глоби на січень 2022: у які дні краще приймати важливі рішення та коли варто виявити обережність

Січень ознаменує прихід нового покровителя — Водяного Тигра. А оскільки він відрізняється силою та щедрістю, а також символізує достаток, енергію, у житті багатьох людей настане період змін. Такий прогноз на найближчий місяць зробив астролог Павло Глоба.



За його оцінкою, сприятливими днями, в які можна сміливо проводити важливі зустрічі, приймати важливі рішення та братися за відповідальні справи, будуть 4, 6, 7, 11, 12, 13, 22 та 23 січня.

А ось 2, 9, 18, 20, 25, 26, 27 січня будуть днями «слабкої енергетики», тому нічого серйозного в них планувати не варто.

Дав астролог поради та представникам кожного знака зодіаку.

На Овнов чекає приємний і позитивний місяць, до середини якого можна чекати фінансових надходжень. При цьому Глоба застерігає від великих витрат, адже Овну скоро знадобляться гроші.

Тільцям важливо звернути увагу на кар'єру, щоб проаналізувати можливі прорахунки та докласти багато сил, щоб згладити «нерівності». Якщо зробити це в перший місяць року, то протягом року потім не доведеться розхльобувати проблеми, та й із грошима все налагодиться.

Близнюки, швидше за все, встигнуть усі важливі справи завершити до кінця січня, тому місяць для них буде вдалим і щасливим. На роботі можна чекати прихильності керівництва, від фінансів — зростання та зміцнення матеріального становища. Але найбільші зміни можуть настати в особистій сфері, і вони будуть приємними.

Раки зіткнутися з ускладненнями, на які зовсім не очікували. Глоба радить не засмучуватися, а просто бути ще дбайливішим. Це допоможе досить швидко подолати проблеми. Також Ракам не варто братися за кілька справ одночасно.

Львів чекає на успішний січень. Оскільки Тигр — їхній найближчий родич, про родича він неодмінно подбає. Леви матимуть шанс влаштувати особисте життя, налагодити фінансовий потік, але лише за умови, що будуть досить енергійними, діяльними, як і господар року. Глоба радить відмовитися від шкідливих звичок, щоб розпочати рік із чистого аркуша.

Дівам у січні час влаштовувати особисте життя, адже для цього настав сприятливий час. Астролог радить відкласти убік усі справи та зосередитися на близьких — це подарує по-справжньому велике та світле щастя Дівам у перший місяць року.

Терезам важливо подбати про власну рівновагу. Від того, як людина зможе дотримуватися спокою та самовладання, залежить, яким шляхом розвиватимуться події на початку року для представників знака. Успіх посміхнеться спокійним і врівноваженим.

Скорпіонам Тигр подарує можливість вже у січні втілити в реальність якусь потаємну мрію, хай навіть не найголовнішу. Мрійливі Скорпіони дуже симпатичні Тигру, вони зможуть у січні закласти відмінний фундамент для фінансового та особистого процвітання протягом усього року, якщо не лінуватимуться.

Стрільцям астролог радить звертати найпильнішу увагу на дрібниці. Саме від деталей у січні залежатиме те, наскільки Стрілець може бути успішним. Підказки, знаки, збіги — все матиме значення. Розвивайте спостережливість і не пропустіть з уваги важливі для вас підказки долі.

Козерогам доля готує серйозні випробування, і тільки наполегливість і твердолобість допоможе витримати їх блискуче і без шкоди для себе.

Водолії можуть розслабитися. Вони багато працювали, багато зробили минулого року, з січня удача сама піде до них у руки. А ось особисті труднощі в любовній сфері поки що краще не вирішувати — залиште це до початку літа. Ваше щастя вже чекає на вас.

Рибам, швидше за все, доведеться змінити звичний розпорядок у січні та вийти із зони комфорту. А з викликами допоможуть впоратися висока активність, наполегливість та помірна агресія.

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