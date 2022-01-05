Більшість п'ятниць та серед будуть вдалими: нумерологиня назвала сприятливі та нещасливі періоди 2022 року

У 2022 році, в якому астрологи обіцяють особливий успіх трьом знакам зодіаку, більшість серед та п'ятниць будуть вдалими.

Як пише «Телеграф», такий прогноз робить нумерологиня Лариса Нохріна. За її словами, цього року будуть також невдалі дні й навіть місяці.

Так, слабкими періодами нумерологиня називає квітень, жовтень та листопад. У ці місяці одні люди можуть втратити натхнення, терпіння, стати несміливими, а інші — переповнитися гордовитістю, впертістю та ревнощами. А хтось може втратити здоровий глузд і почати довіряти кожному. Вас можуть обдурити, що загрожує остаточною втратою душевної рівноваги.

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Сильні періоди 2022 року, за її словами, — з 20 квітня до 20 травня та з 21 вересня до 19 жовтня. Тоді саме час розпочинати нову роботу, заводити знайомства, зайнятися пошуком житла, довести до кінця незавершені відносини. Особливо сильними стануть 20 — 30 квітня та 1−19 жовтня.

Сприятливі числа 2022 року: 6, 15 та 24 будь-якого місяця, а також, меншою мірою, 3, 9, 12, 18, 21 та 30.

Сприятливі дні тижня 2022 року: середа та п'ятниця. Якщо ці дні припадають на будь-яку з вдалих дат, то останні несуть ще більше сприятливих подій.

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Щасливчиками 2022 року нумеролог назвала людей, яким 6, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69, 78 років. Рік буде для них особливо продуктивним. Дуже важливий цей рік для людей, яким 35 років — на них чекає блискуча кар'єра та стабільність, а ті, кому 49 — зможуть отримати відповідальну посаду.

За словами Лариси Нохіної, у 2022 році корисно постувати по п'ятницях (день Венери, яка керує числом року — 6).

Раніше український астролог і нумеролог Влад Росс розповів, що у 2022 році очікується неймовірне поєднання Нептуна та Юпітера у Зодіакальному знаку Риби, яке відбувається лише раз на 600 років: «Є така дата, як 12 квітня, коли планети будуть у точному поєднанні — це ідеальне час для весіль!»

Фото з Pixabay

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