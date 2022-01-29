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Гороскоп

Забудьте про відпочинок та нарешті займіться своїм здоров'ям: гороскоп Павла Глоби на 29 січня

8:15 29 січня 2022
Забудьте про відпочинок та нарешті займіться своїм здоров&#39;ям: гороскоп Павла Глоби на 29 січня

Остання субота січня 2022 року, попри вихідний день, більше підходить для зайняття серйозними справами, а не для відпочинку.

Відомий астролог Павло Глоба рекомендує забути поки що про відпочинок, задоволення та пригоди, а звернути увагу на своє здоров'я, передає FTimes.

Овнам варто звернути увагу на стосунки з рідними та близькими людьми. Ретельно підбирайте слова та не висовуйте претензії, будьте делікатнішими.

Тільцям доведеться доводити щирість почуттів до близької людини. Говоріть більше теплих слів та робіть благородні вчинки.

Настрій Близнюків у цей день буде не дуже добрим. Заспокойтесь й візьміть себе у руки, щоб не наламати дров.

Для Раків це буде день критики та нотацій. Їхнім джерелом може бути як оточення, так і ви самі.

Левам астролог радить влаштувати розвантажувальний день або принаймні встановити для себе певні обмеження.

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Дівам слід ставитися до всього спокійніше. Що б не відбувалося цього дня з вами, вже дуже скоро відійде у минуле. Вже через тиждень ви посміхнетеся, згадавши деякі проблеми.

Терезам цього дня слід знайти однодумців та діяти у співпраці з цікавими людьми.

Скорпіонам слід уникати надто активних людей. Під їхнім впливом ви можете стати учасником справи, яка не принесе нічого, крім проблем.

Стрільцям цього дня протипоказано шопінг. Є ризик придбати неякісні речі або те, що вам ніколи не знадобиться.

Козорогам доведеться захищатися від недоброзичливців. Крім того, ви виступите на захист своїх рідних та близьких людей.

Водоліям астролог радить прислухатися до власної інтуїції. Однак це стосується лише сторонніх людей та ситуацій. Щодо вас «шосте почуття» не спрацює.

Рибам несподівано прийде підказка з побаченого фільму чи випадково побаченої статті. День хороший для аналізу власних планів та перспектив.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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