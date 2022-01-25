Старший чи молодший? Астрологи назвали ідеальний вік партнера для жінок за знаком зодіаку

Уподобання за віком обранця суто індивідуальні. Одним жінкам подобаються чоловіки-однолітки, інші вибирають партнерів набагато молодше за себе. Є й ті, хто керується правилом: «Чим старший, тим краще». Як вважають астрологи, ідеальний вік коханого полягає в персональному гороскопі, пише Femmie.

Яких чоловіків зазвичай вибирають різні знаки зодіаку?

Овен

Жінка-Овен у силу своєї імпульсивності та гарячості вибирає молодших чоловіків. З ними їй ніколи не буває нудно, а ось старші партнери викликають у неї смуток та тугу.

Телець

Представницям цього знаку зодіаку подобається оточувати обранця турботою та «материнським» коханням. Найбільш повно свої почуття жінка-Телець може проявити в союзі з чоловіком молодше за віком.

Близнюки

Близнюки не готові бути мудрими порадницями, так само як і підлаштовуватися під свого старшого обранця. Саме тому таким жінкам найбільше підходять ровесники, які просто розділятимуть інтереси своєї коханої.

Рак

Жінка-Рак легко любить «за двох». У відносинах вона завжди віддає перевагу віддавати більше і відчувати себе головною. Їй підійде чоловік молодший за неї за віком.

Лев

Жінки цього знаку зодіаку цінують авторитет та статус. Вони вибирають лише тих чоловіків, які реалізувалися у професійному плані та накопичили великий життєвий досвід. З молодими їм нецікаво — Левам потрібен солідний та дорослий партнер.

Діва

Діву дратують будь-які прояви несерйозного ставлення до життя. Вона ніколи не зможе побудувати гармонійний союз з партнером молодшим за себе, у якого їй не буде чому повчитися.

Терези

Жінці-Терезам традиційно властива «золота середина». З старшими чоловіками вона нудьгуватиме, а з юнаками їй дискомфортно. Терези зможе стати щасливою лише зі своїм ровесником, адже з ним вона завжди знайде спільні теми для розмови.

Скорпіон

Цьому знаку зодіаку потрібен запал і непередбачуваність у стосунках. Все це можна знайти в молодшому чоловікові, який занурить жінку-Скорпіона у вир настільки бажаних любовних пригод.

Стрілець

Молоді чоловіки не дотягують до рівня, який ставлять собі жінки-Стрільці, а старші чоловіки наганяють на них тугу. Цьому знаку зодіаку буде добре лише у товаристві ровесника.

Козеріг

Козерогу потрібні стабільні та міцні відносини, які ніяк не можна знайти в компанії молодиків. Вибір жінки-Козерога — зрілий чоловік, що відбувся, чітко знає, чого він хоче від життя.

Водолій

Цей знак зодіаку не хоче обтяжувати себе труднощами, тому підсвідомо шукає дорослого чоловіка. Жінці-Водолію потрібен мудрий і досвідчений обранець, здатний надихнути на підкорення вершин.

Риби

Рибам важливо почуватися слабкою поруч із партнером. Тільки зрілий супутник асоціюється у неї з надійним і міцним тилом, якого представниця цього знаку зодіаку несвідомо прагне все життя.

Нагадаємо, астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку не варто сьогодні ризикувати, а тим, хто складає свої плани з урахуванням місячних циклів, буде цікаво знати календар сприятливих та несприятливих днів на лютий.

Фото Pixabay

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