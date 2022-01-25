28.46 / 28.84 32.07 / 32.61
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку не варто витрачати гроші та ризикувати — гороскоп на 25 січня

10:03 25 січня 2022
Жінка біля вітрини

Очікується спокійний та розмірений день. Він не обіцяє особливих злетів та падінь. З'явиться можливість зайнятися цікавою й дуже перспективною справою — докладені зусилля не будуть марними та принесуть добрий результат. Проте зірки не радять ризикувати.

Усім, а насамперед трьом знакам зодіаку, слід проявити економію та обережність. Не будьте надто довірливими, особливо з малознайомими людьми. Уважно перевіряйте документи, на яких маєте намір поставити підпис. Відмовтеся від походу магазинами, оскільки є великий ризик витратити занадто багато грошей на непотрібні речі.

Овну не варто поспішати з прийняттям важливих рішень. Те, що здається простим і зрозумілим, насправді може бути досить складним і заплутаним. Не розповідайте про свої плани, не беріть і не давайте гроші у борг. Будьте насторожі з тими, хто намагається завоювати вашу симпатію та довіру — ви можете стати легкою здобиччю для шахраїв.

На Лева чекає багато справ. Впоратися з ними буде не так просто, проте не варто перекладати свої обов'язки на плечі інших. Ретельно перевіряйте інформацію, що надходить, і не поспішайте приставати на привабливі на перший погляд пропозиції. Слідкуйте за вмістом свого гаманця, не кидайте гроші на вітер. Стережіться травм.

Стрільцеві потрібно проявити обережність у багатьох справах. У цей день велика ймовірність невдалих покупок та фінансових втрат. Особливої уваги вимагатиме здоров'я. Уникайте емоційних та фізичних навантажень. Уважно дивіться під ноги та будьте обережні, перебуваючи за кермом.

Читайте також: Біла смуга для Близнюків та рішучі дії Водоліїв: на п'ять знаків зодіаку чекають кардинальні зміни в лютому

Фото: https://ua.depositphotos.com/

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Монета

За 875 тисяч доларів продано монету XIII століття — гроші поділять скарбошукач і власник землі, де знайдено скарб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.