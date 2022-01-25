Очікується спокійний та розмірений день. Він не обіцяє особливих злетів та падінь. З'явиться можливість зайнятися цікавою й дуже перспективною справою — докладені зусилля не будуть марними та принесуть добрий результат. Проте зірки не радять ризикувати.

Усім, а насамперед трьом знакам зодіаку, слід проявити економію та обережність. Не будьте надто довірливими, особливо з малознайомими людьми. Уважно перевіряйте документи, на яких маєте намір поставити підпис. Відмовтеся від походу магазинами, оскільки є великий ризик витратити занадто багато грошей на непотрібні речі.

Овну не варто поспішати з прийняттям важливих рішень. Те, що здається простим і зрозумілим, насправді може бути досить складним і заплутаним. Не розповідайте про свої плани, не беріть і не давайте гроші у борг. Будьте насторожі з тими, хто намагається завоювати вашу симпатію та довіру — ви можете стати легкою здобиччю для шахраїв.

На Лева чекає багато справ. Впоратися з ними буде не так просто, проте не варто перекладати свої обов'язки на плечі інших. Ретельно перевіряйте інформацію, що надходить, і не поспішайте приставати на привабливі на перший погляд пропозиції. Слідкуйте за вмістом свого гаманця, не кидайте гроші на вітер. Стережіться травм.

Стрільцеві потрібно проявити обережність у багатьох справах. У цей день велика ймовірність невдалих покупок та фінансових втрат. Особливої уваги вимагатиме здоров'я. Уникайте емоційних та фізичних навантажень. Уважно дивіться під ноги та будьте обережні, перебуваючи за кермом.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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