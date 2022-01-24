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Гороскоп

Улюбленці фортуни: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким поталанить вже найближчим часом

12:10 24 січня 2022
гороскоп передбачення зодіак

Як зробити так, щоб доля обернулася до нас обличчям? Ми всі ставимо собі це питання. На жаль, фортуна у найближчій перспективі вирішила побалувати лише трьох представників зодіакального кола.

Кому пощастить найближчим часом, хто зможе змінити свою долю на краще, кому зірки обіцяють неймовірний успіх і нові позитивні враження, астрологи розповіли «5 каналу».

Овен

Це ваш шанс стати більш успішним! Зрозуміло, що реалістам-Овнам важко покладатися на свою інтуїцію, адже вони звикли контролювати все до дрібниць. І ось прийшов той момент, коли народжені в сузір'ї Овна можуть розслабитися і почати насолоджуватися моментом.

Порада: відкиньте всі страхи та сумніви. Довіртеся своєму шостому почуттю, і воно вас не підведе.

Стрілець

На відміну від Овнів, яким пощастить у фінансовій сфері, на представників цього знаку удача чекає у соціальних та любовних справах. Астрологи передбачили Стрільцям доленосну зустріч. Наприклад, самотні представники можуть зустріти свою другу половинку. Підприємців очікує знайомство з надійним бізнес-партнером. Загалом, фортуна обіцяє Стрільцям вигідні та знакові знайомства.

Порада: відкиньте сумніви та почніть довіряти людям.

Водолій

Цим знакам зодіаку фортуна обіцяє подарунки та сюрпризи. Можливо, ваша друга половинка захоче вас без попередження здивувати. Або друзі вирішать порадувати вас без нагоди. Не виключені виграш у лотерею або інший приємний сюрприз.

Порада: навчитеся приймати подарунки.

Нагадаємо, що сьогодні три знаки зможуть успішно поповнити сімейний бюджет, а відомий астролог Павло Глоба розповів про те, кому сьогодні принесе успіх у нових починаннях.

Фото Pixabay

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