Вдалий день для нових починань: гороскоп Павла Глоби на 24 січня

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше дав гороскоп на цей тиждень для всіх знаків зодіаку, вважає, що понеділок, 24 січня 2022 року, буде вдалим для більшості людей. Він радить сміливо розпочинати нові справи та проекти, реалізувати поставлені завдання, пише FTimes.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам вдасться подолати усі перешкоди. Недоброзичливці та заздрісники цього дня будуть проти вас безсилі.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Бадьорості та енергійності Тельців можна по-доброму позаздрити. Ці ваші якості допоможуть впоратися з будь-яким поставленим завданням.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки також впораються з усіма своїми обов'язками та завданнями. Вечір проведіть у колі рідних та близьких людей.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків понеділок стане сприятливим днем. Правда, ви швидко від усього втомлюєтеся. Не забороняйте собі відпочивати та набиратися сил.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам астролог радить вирушати на шопінг. Вам зроблять гарні знижки, при цьому ви придбаєте дуже якісний товар.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам можна і потрібно відновлювати спілкування з людьми, які зненацька зникли з вашого життя. Однак не варто чіплятися за старе і відновлювати те, що давно себе зжило — це гальмуватиме ваш саморозвиток і рух до цілей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів це буде дуже вдалий день. Дійте за заздалегідь складеним планом — і тоді ввечері ви зможете пишатися собою. Усі завдання будуть виконані.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам астролог радить боротися за свої інтереси та все, що є для вас важливим та першочерговим. Займайтеся також особистими справами, які ви давно відкладали потім. Настав їхній час.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День вдалий для того, щоб розпочинати нові справи та проекти. Це час успішних та надійних фундаментів. Причому це стосується як професійної діяльності, так і особистого життя.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Головною якістю, яка допоможе Козерогам досягти успіхів, стане наполегливість та рішучість. Робіть сміливі кроки — і весь світ довкола зміниться на краще.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям у всіх питаннях слід орієнтуватися на власну інтуїцію. Якщо відчуваєте нездужання, краще перенесіть усі справи та зустрічі на потім і залиштеся вдома.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Досягти успіхів Рибам допоможе їхня харизма. Особливо порадують вас добрими новинами рідні та близькі люди. Чекайте на подарунки та приємні сюрпризи від своєї другої половинки.

Як писали «ФАКТИ», раніше Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким варто приготуватися до «чорної смуги» у житті 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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