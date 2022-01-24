Біла смуга для Близнюків і рішучі дії Водоліїв: п'ять знаків зодіаку чекають на кардинальні зміни в лютому

Популярний астролог Павло Глоба вважає, що останній зимовий місяць буде особливо сприятливим для вогненних знаків, яким пощастить досягти успіху та вирішити багато питань. Головне — вчитися на своїх помилках та вміти налаштовуватися на позитив, зазначає Мозаїка.

Представників інших знаків Глоба попередив про небажаність зміни місця роботи, а також необхідність налагодити стосунки з сім'єю і друзями.

Хобі та захоплення варто відкласти на другий план та зосередитись на професійній діяльності — це стратегія найбільш виграшна, вважає він.

Також астролог склав рекомендації представникам кожного знаку.

Овен

Лютий стане місяцем бурхливої професійної діяльності. У вас буде багато турбот, але при належних стараннях він легко впорається зі всіма своїми справами. Наприкінці лютого Павло Глоба радить знайти час для повноцінного відпочинку, щоб уникнути сильного стресу.

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Телець

Вам треба бути уважнішими при виборі нових знайомих та друзів. Глоба радить у лютому не міняти ділових партнерів чи вектор трудової діяльності. Направити сили на вирішення конкретних питань — така стратегія стане найкращою для Тельців у лютому.

Близнюки

У лютому у вас почнеться біла смуга — обставини вдало складуться як у фінансах, так і у коханні. Але треба пильно стежити за отриманим добром, щоб його не забрали. Наприкінці місяця представники знаку отримають перепочинок.

Рак

Для Раків у лютому прийде чудовий час, щоб розібратися в особистому житті, врегулювати всі розбіжності з близькими та друзями. Глоба також радить знайти час для візиту до лікарів — навантаження 2021 року могли не найкраще позначитися на стані серцево-судинної та нервової системи.

Лев

Вогненний Лев отримає у лютому багато щасливих шансів змінити своє життя. Глоба рекомендує представникам знаку вичавити весь потенціал максимум. Не треба брати на себе зайві завдання і тоді в лютому можна досягти небувалих висот.

Діва

Дівам у лютому належить частіше слухатися внутрішнього голосу, залишити позаду свою прагматичність. Інтуїція Дев сильно загостриться цього місяця. Вона підкаже найкращі рішення та виходи зі всіляких ситуацій.

Терези

Обставини здатні разюче змінитися. На вас чекає важкий вибір — у якому напрямку йти далі. Вибір доведеться робити між роботою та особистими стосунками. Глоба радить скрупульозно обмірковувати рішення і спробувати знайти компромісне рішення.

Скорпіон

Скорпіони можуть сподіватися у лютому на позитивні зміни у сфері особистого життя. Якщо Скорпіон зможе відколотися від потоку справ і створити в душі романтичний настрій, то у нього обов'язково в житті з'являться свіжі барви.

Стрілець

Стрільців чекає яскравий місяць. Доведеться виявити багато активності, але часу на відпочинок буде мало. Витрачені зусилля не пропадуть — виправиться фінансове становище, а репутація в очах ділових партнерів зросте.

Козеріг

У лютому 2022 року Козерогам слід уважніше поставитися до свого здоров'я. Не варто навантажувати себе надмірно. Представникам знака Глоба радить знаходити час для перепочинків та поповнення сил між серйозними випробуваннями.

Водолій

Водоліям у лютому не треба ухилятися від дрібних та великих проблем. Діяти треба рішуче, розправляючись із проблемами поступово. Залишиться багато часу на вирішення інших важливих питань, так що поспішати не варто.

Риби

Вам у лютому необхідно виявити обережність. Якщо планували або хотіли втілити в життя свіжі ідеї, краще перенести їх на наступний місяць. Глоба радить при можливості піти у відпустку та провести її у дружній атмосфері. Можна присвятити вихідні сім'ї чи хорошій компанії, головне — уникати самотності.

Нагадаємо, раніше китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни.

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