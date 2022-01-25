Місячний календар на лютий 2022 року: як запланувати багато важливих справ та приємних зустрічей, щоб вони точно збувалися

Тим, хто складає свій діловий розклад з оглядкою на гороскопи і рух місяця по зоряному небосхилу, буде цікаво дізнатися, які місячні дні в лютому будуть більш сприятливими, а які — менш. Адже тоді ви зможете скласти свої плани, уникаючи критичних місячних днів і використовуючи сприятливу фортуну місячного календаря на повну.

Фази місяця у лютому 2022 року:

Молодий місяць — 1 лютого 2022 року.

Місяць, що росте — 2−15 лютого 2022 року.

Повня — 16 лютого 2022 року.

Місяць, що спадає — 17−28 лютого 2022 року.

Несприятливі місячні дні у лютому

Найбільш критичним буде вплив місяця у дні 16 та 26 лютого 2022 року. У цей час варто обмежити своє спілкування, адже емоції у такі дні негативно впливають на загальний стан людей, їх здатність критично мислити та тверезо оцінювати ситуацію. Можливі конфлікти та сварки. Намагайтеся у ці дні уникати прийняття рішень та ділових переговорів. Краще відкладіть усі справи на інший час, щоб не накликати неприємності.

Сприятливі місячні дні у лютому

Цей місяць буде насичений днями, сприятливими для вдалого завершення прав. Можна сміливо складати плани на 1, 7, 9, 17, 22 та 24 лютого 2022 року. Ці дні ідеально підійдуть для нових починань — адже саме тоді на вас чекає успіх у реалізації запланованого. Астрологи відзначають, що сприятливі місячні дні відрізняються припливом позитивної енергії, що сприяє як бізнесу, так і особистому зростанню. Можливий успіх у любовних справах.

Нагадаємо, що відомий астролог Павло Глоба розповів, для яких трьох знаків Зодіаку в лютому настане поворотний момент, а на які зодіакальні знаки чекає «чорна смуга» у 2022 році.

Фото Pixabay

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