Цього дня багато хто почуватиметься впевнено, зможе подивитися в майбутнє з оптимізмом і надихнеться на нові проєкти. Перша половина дня виявиться пліднішою, коли можна буде здійснити все намічене. У пообідній час можливі несподівані зустрічі та приємне спілкування. Світила радять приділити пильну увагу своєму здоров'ю, тому що у деяких представників знаків зодіаку можливі збої в організмі.

Тільцю в цей день варто бути обережнішим із вживанням важкої їжі, гострих та екзотичних страв, оскільки велика ймовірність виникнення проблем із шлунково-кишковим трактом. Це підходящий період для того, щоб розпочати боротьбу зі шкідливими звичками та зайвою вагою.

Леву слід приборкати свої емоції, тому що зайва нервозність може позначитися на серцево-судинній системі та стані шкіри. Збагатіть свій раціон жирними кислотами, вживайте більше овочів. Це хороший час для відвідування стоматолога.

На Скорпіона чекає чимало роботи, яка вимагатиме великих енергетичних витрат. Надвечір ви можете бути виснажені як фізично, так і морально. Відновитися вам допоможуть водні процедури та збалансоване харчування.

У Водолія може бути знижений енергетичний потенціал, через що можлива зайва дратівливість та швидка стомлюваність. Також у цей день великий ризик підхопити застуду. Займіть себе якоюсь цікавою, але не втомливою справою. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. Непогано було б розпочати курс масажу.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter