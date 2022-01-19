Ретроградний Меркурій «порозумівся» з Венерою: астрологи назвали найнебезпечніший період для всіх знаків зодіаку

Якщо ви раптом продивляючись календар несприятливих дат трохи занудьгували, то не хвилюйтесь: новини є! 14 січня до нас прийшов перший у 2022 році ретроградний Меркурій. Він почав свій фатальний рух у Водолії і закінчить його 3-го лютого — у Козерозі, пише Refinery29.

Більше того, астрологи кажуть, що все могло б виявитися не так погано, якби не одне «але». В цей же час до ретроградного Меркурія приєднається ретроградна Венера. Тож у цей період ми зіштовхнемося з подвійною дозою потрясінь!

«Це не звичайне явище, коли дві натальні планети перебувають у ретроградному русі одночасно. Це обов'язково змінить наше уявлення про реальність» , — каже відомий астролог Нараяна Монтуфар. — «Разом ретроградні Венера та Меркурій попросять нас переосмислити, змінити та перетворити наше спілкування та наші стосунки. Вони принесуть нам виклики з минулого, щоб допомогти нам переосмислити деякі з наших негативних емоційних та комунікативних моделей».

Астролог попереджає, що під час цього транзиту нам також важко буде подивитись на речі інакше. Щоб прожити наступний місяць без потрясінь, потрібно неупереджено розставити пріоритети та просто плисти за течією.

«Поки Меркурій знаходиться у Водолії, ми всі можемо бути трохи більш відкритими і сприйнятливими до нових ідей та способів ведення справ» , — говорить астролог Леслі Хейл. На її думку, це відбудеться колективно: у міру того, як суспільство переглядатиме свої пріоритети.

Проте вже 25 січня Меркурій перейде у знак Козерога. Тоді енергія може стати жорсткішою, люди будуть надмірно критичними або прискіпливими.

«Козеріг — серйозний знак, і це час для ретельних роздумів про життя, особливо тих, що стосуються роботи» , — пояснила Леслі Хейл. — «Важливо час від часу зупинятися. Наприклад, щоб понюхати троянди та згадати, що є ще щось важливе, що вам потрібно зробити в житті. Щось, що важливіше за роботу».

Також є кілька додаткових небесних явищ, на які варто звернути увагу під час ретроградного Меркурія.

«Ретроградність починає зближуватися з Ураном, який також проходить по Місяцю в Тельці», — каже астролог Ліза Стардаст. — «Тому все стане дивним та інтенсивним — потрясіння та зміни відбудуться ні з того ні з сього, що змусить нас розвиватися та змінювати наше мислення».

Також астрологи попереджають, що через цей квадрат телефони, комп'ютери та соціальні мережі можуть вийти з ладу, як це часто буває при ретроградному Меркурії.

Найсприятливішим у цьому періоді стане 23 січня, оскільки Сонце та Меркурій з'єднаються на небі, надаючи планеті силу зв'язку через «серце сонця». Цей день під впливом Сонця також принесе невелику перерву у хаосі Меркурія. Люди зможуть ясно мислити та досягати мети.

Є кілька порад, як з користю використати цей ретроградний період:

проводьте час на природі;

наведіть лад у своєму життєвому просторі;

перевіряйте одержувачів, надсилаючи СМС, електронні листи та особисті повідомлення: ви можете помилитись;

знайдіть час, щоб здійснити відкладені подорожі;

попрацюйте над своїми колишніми промахами.

«Це чудовий час, щоб повернутися в минуле, все переглянути, переоцінити, переналаштувати і переробити» , — говорить Нараяна Монтуфар. Крім того, астрологи радять використати період ретроградного Меркурія для того, щоб розслабитися та зайнятися своїм психічним здоров'ям.

Нагадаємо, що кармічні вузли здійснили свій перехід 19 січня і деяким знакам зодіаку потрібно буде здійснити низку зусиль, щоб розв'язати їх .

Фото Pixabay

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