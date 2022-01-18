Кармічні вузли кардинально змінять життя семи знаків зодіаку у січні

Кармічні вузли завжди були серйозним об'єктом уваги психологів, астрологів та езотериків. Що потрібно зробити, щоб знайти щастя? Як змінити свою долю? Чому мені так не щастить і як захиститься від поганої долі? Відповідь на всі ці питання, можливо, криється у кармічному вузлі, які ви так і не змогли розв'язати.

Як кармічні вузли в 2022 році змінять долю деяких знаків Зодіаку, розповіла відомий астролог Анжела Перл .

Овен

Зверніть увагу на фінансові питання: другий будинок гороскопу, до якого входять кармічні вузли, відповідає за саме за гроші. І якщо ви хочете збільшити свої фінансові потоки, покращити матеріальне становище або знайти роботу мрії, то вам потрібно буде багато та старанно працювати.

Телець

Займіться самореалізацією: перший будинок гороскопу, який буде вам актуальним на найближчі півтора роки, відповідає за персональне хростання та особистий розвиток. Настав час змін! Важливо слухати своє серце та вирішувати свою долю без того, щоби дослухатись до порад близьких.

Близнюки

На вас чекає усамітнення: найближчі півтора роки акцент йде на 12 будинок гороскопу, що дає можливість пізнати себе та набути внутрішньої свободи. Ви зможете віддалитися від зовнішнього шуму та реалізувати раніше неусвідомлені таланти. Не виключена імміграція у далекі країни.

Рак

А ось цьому знаку, навпаки, доведеться побачити світ: наступні півтора роки його сфера інтересів буде сфокусована на соціумі, за яку відповідає 11 будинок гороскопу. У житті будуть відбуватися бурхливі зміни, пов'язані зі спілкуванням. Можливі нові знайомства, корисні ділові зв'язки, зміна кола спілкування.

Лев

Цього року на Левів чекають неймовірні успіхи: вся зодіакальна увага сконцентрувалася на 10 будинку гороскопу, який відповідає за досягнення. Леви зможуть змінити статус та набути популярності. Але рухайтеся обережно — ваша репутація може постраждати від необдуманих кроків та ризиків.

Діва

Спокійним та розсудливим Дівам цей рік принесе багато подорожей та міжнародних проектів: їхній кармічний вузол Раху знаходиться в 9 будинку гороскопу, який відповідає за розширення горизонтів та вивчення невідомих культур. Можлива зміна місця проживання і навіть оформлення посвідки на проживання в іншій країні.

Терези

У Терезів цього року буде багато фінансових турбот: основний інтерес зосереджений у 8 будинку гороскопу, який відповідає якраз за прибуткові проекти. Терези можуть отримати несподівані гроші: отримати спадок, виграти в лотерею або взяти кредит. Терези зможуть здобути фінансову незалежність або розпочати свою справу.

Скорпіон

Постарайтеся зосередитись на своїх стосунках: кармічний вузол випадає на 7 будинок гороскопу, який відповідає за співпрацю. Скорпіони змінюватимуть коло знайомств, і в результаті зможуть розширити свій бізнес або розпочати шлях кар'єрними сходами. Є ризик розлучення або можливість одружитися.

Стрілець

Настав час вирішення ваших головних проблем: вся увага прикута до 6 будинку гороскопу, який відповідає за активні дії. Стрільці зможуть нарешті повноцінно зайнятися своїм життям, поміняти роботу, відвідати курси особистого росту та набути фінансової незалежності.

Козеріг

Цей рік принесе вам багато насолод: повноцінно вступає у свої права 5 будинок гороскопу, який відповідає за мирські радощі. Козероги зможуть розпочати романтичні стосунки, розвиватись у творчому середовищі, а також планувати розширення сім'ї. Не відмовляйтеся від подарунків долі — довіряйте своїй інтуїції!

Водолій

На першому місці — нерухомість та сім'я: кармічний вузол переходить у 4 будинок гороскопу, пов'язаний із сімейним вогнищем. Не виключений переїзд в інше місто, а також будівництво будинку чи ремонт у новій квартирі. Можливо змінится і склад сім'ї. Потрібно бути готовим до народження довгоочікуваного потомства, заміжжя або переїзду.

Риби

Багато нових знайомств, друзів, корисних зв'язків: зодіакальний акцент переходить до 3 будинку гороскопу, який відповідає за спілкування. Також 3 будинок гороскопу відповідає за техніку, а значить, Риб, можливо, чекає на нове придбання: автомобіль, домашня електроніка, а може, навіть, власна яхта або літак.

Нагадаємо, що 2022 рік буде особливо сприятливим до деяких зодіакальних пар .

Фото Pixabay

328

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter