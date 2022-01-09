Світила обіцяють досить неоднозначну неділю, 9 січня. З одного боку, порадують приємні події та вдалі моменти. З іншого боку — день складеться не так, як намічалося. Доведеться, швидше за все, змінити свої плани та відмовитись від реалізації задуманого. Намагайтеся сьогодні реально дивитися на речі, не робіть жодних ілюзій. У багатьох не виключені проблеми зі здоров'ям, тому йому слід приділити у цей день пильну увагу.

Овну варто зосередитися на шкірі, а також подбати про стан свого шлунково-кишкового тракту. Бажано відмовитися від вживання важкої та жирної їжі, а також від усього солодкого, гострого та солоного. Віддайте перевагу легким салатам та кисломолочній продукції.

У Лева сьогодні велика ймовірність підвищення артеріального тиску, можуть виникнути проблеми з серцем. Постарайтеся провести день у тихій спокійній обстановці, убезпечивши себе від суєти та стресів. Водні процедури та піші прогулянки допоможуть швидше відновити організм.

Стрільцеві зірки радять присвятити цей день повноцінному відпочинку. Слід уникати фізичних та емоційних навантажень. Також сьогодні варто уважно дивитися під ноги і не піднімати тяжкості, оскільки ризик травмування зростає.

Переохолодження або промоклі ноги можуть стати причиною серйозної застуди у Риб. Намагайтеся не допустити цього, одягайтеся за погодою та уникайте протягів. Сьогоднішній день не підходить для активних дій, знайдіть собі заняття, яке не вимагатиме від вас великих фізичних витрат.

Нагадаємо, напередодні астрологи назвали найгірший день 2022 року для кожного знака Зодіаку .

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