Перебуває перед «патовою» ситуацією: мольфарка пояснила, чому дні «шахматиста» Путіна вже добігають кінця

Президент Росії Володимир Путін, який має територіальні претензії до України, серйозно хворий.

У глави Кремля давно виявили онкозахворювання. Він розуміє, що йому лишилося недовго. Про це в етері на «Апостроф TV» заявила карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі.

Провидиця вважає, що з Путіним працюють 13 сибірських шаманів, які заряджають його енергією. Якби не вони, то серйозно хворий президент РФ давно вже здав би зовсім. А так його підтримують травами, настойками, біоенергетикою.

Вона додала, що вічно витягувати людину неможливо, і рано чи пізно це скінчиться.

Вона вважає, що Путіна витягують, але це вічно не працюватиме. Як тільки це перестануть робити, він помре.

«Людина прагне заволодіти світом. І грає в шахи. Не тільки з нами, а з Європою. І, на жаль, шахова дошка — це наша територія, на якій вона грає з Америкою, з НАТО в шахи. Але зараз вона перебуває перед патовою ситуацією», — заявила знахарка.

Нагадаємо, карпатська мольфарка Олена Стеценко заявила, що для України позитивні зміни можуть розпочатися вже восени 2022 року.

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