Відбувається лише раз на 600 років: астролог назвав ідеальний час для весіль у 2022 році

В останні дні астрологи дають багато прогнозів на початок року. Відомий український астролог та нумеролог Влад Росс розповів, що у 2022 році очікується неймовірне поєднання Нептуна та Юпітера у Зодіакальному знаку Риби, яке відбувається лише раз на 600 років. Такою інформацією він поділився в ефірі одного з телеканалів, пише РБК-Україна.

«Є така дата, як 12 квітня, коли планети будуть у точному поєднанні — це ідеальний час для весіль!» — заявив він.

Також у цей час, за словами експерта, народжуються генії.

Загалом три двійки, які є на рік, у сумі дають 6, а це в нумерології означає радість та любов.

«Але цифри року можна розкласти і по парах: 20 і 22. 20 — символ подяки, тому в цей рік не забувайте багато дякувати собі, близьким та всесвіту за всі шанси, які ви від них отримали. А число 22 стане символом фокусування на важливих речах», — зазначив нумеролог.

Також у передачі взяла участь мольфарка Олена Стеценко, яка обнадіяла багатьох українців.

Зокрема, вона вважає, що тигр — підступна хитра тварина і в її рік слід очікувати несподіваних запаморочливих подій. До того ж, позитивні зміни для України можуть розпочатися зовсім скоро, а саме восени 2022 року.

За словами карпатської мольфарки, бойові дії будуть йти на спад. Також нападів та вторгнень на територію України не буде.

Ще одне злободенне для українців питання — ситуація з коронавірусом. Стеценко розповіла, що пандемія коронавірусу у світі піде на спад. Крім того, наступної осені та взимку Україна перебуватиме у «зеленій зоні».

Також у 2022 році відбудеться багато змін в освітній системі країни. Позитивних змін можуть чекати й усі шанувальники футболу.

«Україна виходить на високий рівень у спортивних змаганнях та участі у різних іграх. Ми будемо дуже добре представлені у футболі та навіть у льодовому спорті!» — зауважила мольфарка.

Для особистого життя цей рік також вважається сприятливим, особливо для народження дітей.

Раніше відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на січень для всіх знаків зодіаку.

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