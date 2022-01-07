Тигр благоволить енергійним: астрологи назвали роки народження людей, які, напевне будуть щасливі у 2022 році

Хазяїн цього року — Тигр — благоволіє сміливим, завзятим та енергійним. Тигр переконаний у справедливості приказки, яка говорить, що під лежачий камінь вода не тече, і не обдаровує прихильністю людей боягузливих, млявих та інертних.

Натомість допомагає тим, хто прагне розвивати свій інтелект, пізнавати нове, вчитися, стверджує teleprogramma.

Хто ж користуватиметься прихильністю «господаря» року?

Щур

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

У 2022 році Щури будуть не тільки щасливі, а й гарні. Встояти перед їхнім шармом та чарівністю зможе лише людина з кам'яним серцем. У представників знаку з'явиться шанс влаштувати особисте життя.

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Бик

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Багато Биків отримають шанс зустріти кохання всього свого життя. Крім того, у 2022 році максимального успіху вони зможуть досягти завдяки вмінню домовлятися, а також заводити потрібні знайомства та встановлювати міцні зв'язки.

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Кіт (Кролик)

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

У фінансовій сфері перспективи у представників цього знаку будуть райдужні — їм не раз представляться можливості збільшити дохід або просунутися кар'єрними сходами. Для цього Коту (Кролику) необхідно бути відкритим новому, а також навчатися, освоювати нові навички та не боятися труднощів.

Нагадаємо, що згідно з гороскопом на 7 січня, зірки особливо прихильні до представників трьох знаків зодіаку — Овнів, Левів та Козерогів.

Фото з Pixabay

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