Гороскоп Павла Глоби на 8 січня: на кого чекає день змін та трансформацій, а хто зазнає несподіваного припливу натхнення

Субота, 8 січня, коли православні відзначають Собор Пресвятої Богородиці, стане успішним днем для представників знаків Землі — Тельців, Дів та Козорогів. Так вважає відомий астролог Павло Глоба.

Водночас приємні несподіванки можуть статися і в житті представників інших знаків зодіаку. Тому для того, щоб субота стала днем нових вражень, подяки та приємних подій, рекомендується зібрати у своєму будинку друзів, а вечір присвятити коханій людині, пише сайт «Слова Фрази».

Овнам не варто цього дня з'ясовувати стосунки з дорогими людьми. Якщо виникне бажання поспілкуватися з друзями, обов'язково знайдіть для цього час.



Тільцям у деяких ситуаціях буде складно порозумітися з людьми. Варто шукати компромісу. В дорозі у цей день можливі затримки та перешкоди.



У Близнюків день змін, перетворень та трансформацій. У зв'язку з цим можливий несподіваний поворот у житті.



Сьогодні Раки будуть у стані гармонії та рівноваги. Вибачте всім, хто вас ненароком образив.

Левам зірки радять сконцентруватися на досягненні однієї конкретної мети замість того, щоб розпорошуватися одночасно на кілька. За своє терпіння дуже скоро ви отримаєте винагороду.

Діви відчувають неприємне почуття заздрощів стосовно когось зі своїх колег. Вам буде здаватися, що хтось кращий за вас, і цей факт вас буде дуже турбувати.

У другій половині дня у Терезів з'явиться приплив натхнення та авантюризму. Ваша енергія є ключем до величезних можливостей.



Скорпіонам рекомендується зайнятися реалізацією свого потенціалу. Окрім цього, приділіть час своїм дітям.



Завдяки спокою та витримці, Стрільці зможуть багато досягнути цього дня. Успішне завершення давнього проєкту принесе пристойний прибуток.



Цього дня Козороги побачать багато радості та приємних подій. Виявляється, ви не помічали цього через постійну завантаженість роботою.

Водоліям не варто квапити події, навіть якщо терпіння та витримки у вас недостатньо. Нехай йде так, як треба. Багатий потенціал проявиться у найпростіших та другорядних справах.

Рибам рекомендується обмежити вживання спиртних напоїв та не харчуватися важкою їжею. Особливо, якщо у вас є хронічні захворювання шлунка та кишківника.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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