Молодий місяць 2 січня 2022 року: як правильно загадати бажання, щоб воно точно виповнилося

Молодий місяць або народження Місяця, яке очікується 2 січня о 20:33 за київським часом, вважається досить позитивним періодом для різних магічних втручань. З давніх-давен люди проводили обряди та ритуали, щоб поліпшити своє життя або кардинально змінити свою долю, направити її по іншій траєкторії, пише ftimes.ru.

Найактуальнішими ритуалами та обрядами досі залишаються всі магічні процеси, пов'язані з любов'ю, особистим життям, сім'єю та кар'єрою, фінансами, а також здійсненням бажань.

Бажання справдиться, якщо дотримуватись рекомендацій:

• чітке формулювання в часі;

• чим менше слів, тим краще;

• відсутні частки «не», слова «ні»;

• бажання не порушує свободи інших;

• візуалізація бажання.

У момент загадування важливо відчути щастя та емоції, які будуть присутні, якщо це бажання здійсниться. Це потужний посил у Всесвіт.

Потужний енергетичний заряд приверне в життя людину те, що вона попросить. Тому можна випадково залучити лихо, якщо в молодик і дні після нього думати про погане. Всесвіт дуже чуйний в першу місячну добу. Ритуали допоможуть залучити до життя бажане.

Раніше двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на січень для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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