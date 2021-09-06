Молодик 7 вересня 2021: чому у цей день краще поберегти сили

Молодик 7 вересня пройде під зодіакальним сузір'ям Діви, знака приземленого та практичного.

Як стверджує Womoon, цей час відзначається емоційною пригніченістю, тривожними станами, замкнутістю. Люди, схильні до депресії, гостріше відчувають самотність, а ті, у кого проблеми із судинами — відчувають себе гірше, ніж зазвичай.

Відзначається, що енергетична виснаженість може привести до нездужання та стресу. У такий день краще не виснажувати себе фізичними навантаженнями і дати організму розслабитися. Також не рекомендується перевантажувати шлунок. Краще їсти легку і корисну їжу, відмовитися від усього гострого і шкідливого.

Якщо ви встигли посваритися з кимось, то настає чудовий час для того, щоб помиритися. У такий день краще виконати всі обіцянки, владнати давні суперечки і відгородитися від негативу. Укладати шлюбні союзи в подібний день не рекомендується, але молодик — це найкращий час для того, щоб планувати майбутнє весілля.

Стосовно бізнесу, то початок місяця — не найкращий час для важливих переговорів або укладання угод. А ось для занять творчістю і складання планів на майбутнє — саме час. День підійде для наукової або дослідницької діяльності.

Про те, у які дні у вересні, у залежності від місячного календаря, краще ходити до салонів краси, а в які — краще почекати зі стрижкою, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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