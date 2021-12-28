Гороскоп Павла Глоби на 29 грудня: на кого в цей день чекає успіх, а кого переслідуватимуть невдачі

Астролог Павло Глоба склав гороскоп на 29 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку, передбачивши Тільцям різкі зміни у житті, а Ракам — фінансові витрати.

Як пише slovofraza.com, цього дня не варто перевантажувати себе морально та фізично.

На Овнів очікує фінансовий успіх. Не бійтеся приймати у цей день важливі рішення та ризикувати.

Тільцям зірки радять бути готовими до різких змін у житті. Представникам цього знаку зодіаку доведеться вирішити екстрені ситуації у швидкому темпі.

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Невдалим день очікується у Близнюків. Їм краще все пустити на самоплив і не ухвалювати жодних різких рішень та активно не діяти.

У Раків можливі фінансові витрати. Астрологи радять їм бути обережними та стежити за грошима — можна втратити чималу суму.

Левам сьогодні треба виділяти час на відпочинок. Ви дуже багато працюєте останнім часом і зовсім не шкодуєте себе. Щоб зустріти Новий рік з новими силами, дозвольте собі трохи побити байдики.

Дівам у цей день радять не встрявати у жодні конфлікти — вони можуть закінчитися погано для представників цього знаку зодіаку.

Терезам рекомендують повернути борг. У Новий рік варто входити без жодних заборгованостей.

Успішним очікується день у Скорпіонів. Люди, народжені під цим знаком, можуть зробити важливий крок на шляху до мрії. Не виключені фінансові надходження за успішні проекти.

Стрільцям не варто завантажувати себе додатковими справами. Робіть лише те, на що вистачить сил.

Деякі труднощі у роботі чекають на Козерогів. Можливо, керівництво буде незадоволене вашими результатами.

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Успіх чекає на тих Водоліїв, які прислухатимуться до своєї інтуїції. Вона найкраще вам підкаже, як вчинити у тій чи іншій ситуації.

Середа — зручний день для початку нової справи у Риб. А вдома їм варто позбавитися непотрібних речей і викинути все, чим вони давно не користуються.

Раніше астролог назвав знаки зодіаку, до яких у січні прийде успіх.

Фото з Pixabay

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