Гороскоп друїдів: які зміни чекають у 2022 році різні знаки

Напередодні Нового року багато астрологів складають прогнози, дають рекомендації знакам зодіаку, як покращити свій психологічний стан, поправити фінансове становище або навіть розбагатіти.

Стародавні кельти вірили, що людство було створено з дерев. Гороскоп друїдів на 2022 публікує сайт FTimes.

Загалом у гороскопі друїдів 22 знаки. Майже всі вони мають два періоди впливу.

Яблуня — 25 грудня — 1 січня, 25 червня — 4 липня

Особисте життя буде у пріоритеті. Самотні люди зустрінуть свою другу половинку. Ті, хто вже має партнера, замисляться про зміни у стосунках. Це може бути шлюб, поповнення у сім'ї або якесь інше важливе рішення, яке стосується обох.

Ялиця — 2−11 січня, 5−14 липня

Сприятливий період духовного розвитку. Друїдський гороскоп рекомендує розширити межі свідомості. Важливо пізнати себе, завітавши до «місця сили». Якщо є можливість, варто відправитися до Тибету.

В'яз — 12−24 січня, 15−25 липня

Суєта буде втомлювати й забирати життєву енергію. Високим є ризик емоційного вигоряння. Щоб цього уникнути, слід більш відповідально ставитися до відпочинку.

Кипарис — 25 січня — 3 лютого, 26 липня — 4 серпня

Вдала комунікація допоможе прикрасити будні. Цілком імовірно, що хтось з нових знайомих незабаром стане близькою людиною.

Тополя — 4−8 лютого, 3−13 серпня

Доля протягом року підкидатиме складні, але цікаві завдання. З ними вдасться впоратися, використовуючи креативність та докладаючи зусиль. 2022 буде продуктивним й подарує чимало приводів для гордості.

Кедр — 9−18 лютого, 14−23 серпня

Рік буде важким у фінансовому плані. Гороскоп рекомендує відмовитися від необов'язкових витрат. Розумна економія допоможе звести дебет з кредитом.

Сосна 19−29 лютого, 24 серпня-2 вересня

Доля підкине багато неприємних сюрпризів. Впоратися з ними можна, якщо приготуватися до боротьби. Залізна воля та бажання перемагати стануть вірними супутниками у 2022 році.

Іва — 1−10 березня, 3−12 вересня

Наступний рік пройде під егідою добра, справедливості та милосердя. Заняття благодійністю не лише почистять карму, а й допоможуть монеткою. Можливі судові розгляди.

Горобина — 1−10 квітня, 4−13 жовтня

Доля подарує зустріч з розумною та привабливою жінкою. Варто придивитися до нових знайомих. Можливо, це буде владна начальниця, майбутня подруга чи довгоочікувана кохана.

Клен-11−20 квітня, 14−23 жовтня

Наступного року належить зробити серйозний вибір. Опинившись на роздоріжжі, не варто вагатися. Шлях здасться складним на початку, але швидко перетвориться на приємну прогулянку. Головне — до всього ставитися філософськи.

Горіх — 21−30 квітня, 24 жовтня — 2 листопада

Сприятливий час для навчання. Розширення списку навичок позитивно вплине на рівень доходів. Гороскоп рекомендує не боятися і братися за заняття, які вам поки що не знайомі.

Жасмін — 1−14 травня, 3−11 листопада

Настає доленосний рік. Це своєрідна точка відліку, що поділяє життя на «до» та «після». Грандіозна подія змусить докорінно змінити звички. Яким воно буде, позитивним чи негативним, гороскоп замовчує.

Каштан — 15−24 травня, 12−21 листопада

Всесвіт зробить подарунок у вигляді приємних змін, проте не варто сидіти й чекати дива. Позитивні зміни слід ініціювати. Для цього слід уважно придивлятися до навколишнього світу, щоб не проґавити «дзвіночки долі».

Ясень — 25 травня — 3 червня, 22 листопада — 1 грудня

Вірним супутником стане самотність. Категорично не можна сумувати з цього приводу. Цю обставину слід сприймати як можливість стати кращим у духовному плані.

Граб — 4−13 червня, 2−11 грудня

Знаки долі допоможуть прожити рік без втрат. Слід навчитися їх інтерпретувати та довіритися Всесвіту. Гороскоп рекомендує більше часу проводити з рідними. Пам'ятайте про терпіння та толерантність, спілкуючись зі старшими родичами.

Інжир- 14−23 червня, 12−20 грудня

Гороскоп передбачає вирішення житлових питань. Швидше за все, вирішиться питання з ремонтом чи переїздом до нового будинку.

Береза ​​- 24 червня

Позитивний рік, у якому вдасться зробити величезний ривок в особистісному розвитку, кар'єрі. Перешкодити успіху може страх. Тому слід взяти себе в руки, не лінуватися та йти вперед з вірою.

Оливка — 23 вересня

У 2022 році здійсниться мрія. Це буде не подарунок з неба, а результат наполегливих праць. Тож варто працювати над собою. Насамперед слід позбутися шкідливих звичок.

Бук-21 грудня

У наступному році найважливіші події торкнуться сім'ї. Можливе поповнення. Саме час налагодити стосунки зі старшими родичами.



Нагадаємо, астролог розповіла, у які дні 2022 року можна змінити свою долю.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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