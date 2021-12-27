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Гороскоп

Приречені на розкіш та багатство: парапсихологиня назвала ТОП-4 знаки зодіаку, представники яких обов'язково розбагатіють

8:56 27 грудня 2021
дівчина

Щоб стати багатим та досягти успіху у фінансових справах, потрібно бути не тільки цілеспрямованим, а й народитись під правильним знаком зодіаку. Так вважають астрологи та езотерики.

Парапсихологиня Оксана Лукіна розповіла про те, представники яких знаків зодіаку найчастіше досягають мільйонів, передає Teleprogramma.

Козороги знають ціну грошам й не мислять життя без гарного достатку. Представники цього знаку вважають, що «гроші — не головне, головне, щоб вони були». До того ж Козороги вкрай роботящі. Гроші їх люблять й самі прагнуть до них у гаманець. А ще чим більше витрачають Козороги, тим більше отримують.

Вважається, що саме під знаком Діви народжується найбільша кількість мільйонерів. Ці економні люди вміють зберегти кожну копійку та вкласти її у правильне річище. Вони ніколи не хизуються своїм багатством й не виставляють його на загальний огляд, оберігаючи від заздрісників.

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Терезів любить Фортуна, особливо в азартних іграх. Вони, як правило, досягають великого стану, не докладаючи зусиль. Терези нерідко стають щасливими власниками мільйонів й квартир за лотерейним білетом або багатою спадщиною від рідні. До того ж вони дуже економні.

Водолії — креативні та творчі люди, їхні ідеї такі унікальні. Нетрадиційне мислення допомагає досягти великих багатств. Щоправда, винагорода, яку отримують за свою працю, не затримується у них надовго. Це волелюбні особи, які не звикли відмовляти собі в насолодах.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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