Гороскоп Павла Глоби на 27 грудня, останній понеділок року: кому потрібно навчитися говорити «ні», а хто нарешті отримає довгоочікувану пропозицію про заміжжя

Понеділок, 27 грудня 2021 року, буде загалом позитивним днем, коли важливі події завершуватимуться краще, ніж можна собі уявити.



Разом з тим, деяким знакам зодіаку потрібно буде докласти зусиль для того, щоб у процесі підготовки до свята знайти час для саморозвитку та очищення власної території від речей, які навряд чи стануть у нагоді у майбутньому, пише сайт «Слова Фрази».



Овни мають чудовий шанс цього дня завести друзів. На вас чекає цікаве знайомство, яке згодом переросте у міцну дружбу.



На Тельців в особистому житті чекає цікавий період. Мабуть, ваша улюблена половинка запропонує вам одружитися.



На Близнюків сьогодні чекає важлива розмова з батьками. Все пройде навіть краще, ніж ви могли собі уявити.



Ракам варто зайнятися підготовкою будинку до свят. Зробіть генеральне прибирання та очистіть все від речей, якими ви ніколи не користуєтеся.



Левам день найкраще присвятити саморозвитку. Нові знання допоможуть вам відкрити нові грані. Вечір можете провести у колі близьких друзів.



На Дів у цей день чекає низка негативних подій, однак, якщо ви зумієте взяти свої емоції під контроль, то все швидко пройде.

Терезам потрібно постаратися знаходити позитив у всьому. Першу половину дня можна присвятити важливим справам, а вечір — відпочинку.

Скорпіонам знадобляться ідеї, які спадуть на думку саме 27 грудня.



Стрільцям потрібно навчитися говорити «ні» тому, що вам справді не подобається. Не треба ні під кого підлаштовуватися, робіть лише те, що приносить вам задоволення.

Сьогодні Козороги зможуть повністю відпочити, якщо проведуть день у ліжку з книгою та подивляться кілька фільмів.



Водоліям день варто провести поряд з рідними, які так потребують вашого спілкування. Обмежте контакти з людиною, яка витягує з вас енергію.

Сьогодні Риби будуть зайняті багатьма справами, але нічого не встигатимуть. Вам треба знайти час на відпочинок і тоді з новими силами завершувати важливі завдання

Фото: https://ua.depositphotos.com

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