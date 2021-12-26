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Гороскоп

Настав час чекати сватів: астрологиня назвала знаки зодіаку, які напевно вийдуть заміж у 2022 році

15:59 26 грудня 2021
молодята

Рік Синього Водяного Тигра принесе багато сюрпризів різним знакам зодіаку. Одним з найприємніших та зворушливих буде поєднання люблячих сердець. Астрологиня Наталя Рикова розповіла, представниці яких знаків зодіаку узаконять свої стосунки у 2022 році, передає «МК».

За її прогнозом, з більшою ймовірністю заміж вийдуть Діви, Овни, Близнюки, Водолії, Тельці та Терези.

Крім того, астрологиня нагадала, що кохання весь час потрібно підтримувати, щоб стосунки були міцними, над цим треба працювати.

Тільцям, Скорпіонам, Козорогам, Рибам та Ракам варто більше часу приділяти своїм коханим. Їм може бракувати турботи та підтримки.

Читайте також: Чарівність Скорпіонів, влюбливість Водоліїв та доленосні зустрічі Терезів: любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Фото: https://ua.depositphotos.com

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