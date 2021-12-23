Гороскоп Павла Глоби на 24 грудня: хто може розраховувати на цікаві знайомства, а кого керівництво напевно порадує грошовою винагородою

Попри те, що п'ятниця, 24 грудня 2021 року, буде в цілому нелегким днем, у цей день не варто боятися робити зусилля щодо розв'язання проблем, що накопичилися, й поліпшення становища.



Крім того, варто бути уважнішими та частіше домовлятися, а також жити за принципом «тут і зараз», радить відомий астролог Павло Глоба.

Гороскоп передає сайт «Слова Фрази».



Овни 24 грудня можуть мати травми. Будьте обережні під час занять спортом та на вулиці.

Самотні Тельці можуть очікувати зародження роману цього дня. Серйозні почуття можуть спалахнути з вашим колегою.

Близнюки сьогодні мають можливість познайомитись з новими людьми. Керівництво похвалить вас за виконану роботу й навіть вручить грошову винагороду.

У цей день на Раків очікує важлива робоча зустріч. Астрологи кажуть, що переживати нічого, адже все мине навіть краще, ніж могло б бути.



День вдалий для Левів. Сьогодні ввечері приділіть час улюбленим справам, які приносять вам задоволення.

На Дів сьогодні чекає багато клопоту та турбот. Останні дні року будуть дуже насиченими, тож розслабитися зможете лише на вихідні.



Терезів чекає нелегкий день, проте ви зможете з ним впоратися, якщо чітко визначите пріоритети.



Сьогодні Скорпіонам треба надолужити втрачене. Останнім часом ви забагато відпочивали, тому до Нового року варто завершити всі справи.

Астролог радить Стрільцям вміти домовлятися, інакше є всі шанси залишитися без друзів.

Козорогам рекомендує Глоба не встрявати у суперечки, адже вони не закінчаться нічим добрим. Сьогодні відкрийте для себе щось нове та виділіть час на читання.

На Водоліїв чекає позитивний день. На роботі все буде добре виходити, а домашня атмосфера надихатиме вас на нові звершення.

На Риб чекають фінансові зміни. Наприкінці року керівництво збільшить зарплату, тому можете розписати витрати, які хочете незабаром здійснити.



Нагадаємо, астрологи розповіли, представниці яких знаків зодіаку знайдуть сімейне щастя у 2022 році.



Фото: https://ua.depositphotos.com



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