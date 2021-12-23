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Гороскоп

Хоч за старця, аби не остаться: астрологиня назвала знаки зодіаку, представниці яких знайдуть сімейне щастя у 2022 році

16:15 23 грудня 2021
люди

Рік Водяного Тигра принесе багато сюрпризів різним знакам зодіаку. Представників деяких з них очікує зміна сімейного статусу.

Астрологиня Тетяна Калініна назвала 5 знаків зодіакального кола, які наступного року вийдуть заміж. Жінки, які народилися під цими зодіакальними сузір'ями, можуть розраховувати на швидку пропозицію руки та серця. Астрологиня радить їм починати потихеньку підшукувати весільні сукні, передає FTimes.

Жінки- Тільці у 2022 році будуть напрочуд успішними. Не останню роль в їхньому відчутті всеосяжного щастя зіграє перехід зі статусу нареченої у статус заміжньої жінки. Ті представниці знака, які перебувають у стосунках, можуть одружитися вже влітку. А ось самотні Тельці можуть зустріти майбутнього чоловіка в гарну весняну пору.

Близнюки, які завжди крутяться у самому центрі подій, мають багато друзів та знайомих. Дівчатам цього знака зазвичай не важко познайомитися з хлопцем. Але справжнє почуття відвідує їх не так часто. Радісний момент настане вже на початку року.

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Скорпіони можуть готуватися приміряти весільну сукню, тому що в кінці літа-початку осені на них чекає вальс Мендельсона.

Волелюбні жінки- Водолії поміняють свої погляди на сім'ю. У наступному році вони відчують, що вже готові здатися та довірити своє серце обранцю.

Риби бувають надмірно обережні, бо побоюються невдач. Вони тягнуть з відповіддю, коли чоловік пропонує їм заміжжя. Проте саме у 2022 році всі сумніви відпадуть.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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