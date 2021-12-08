Жіночі угодники: астрологи назвали найкращих коханців за знаком зодіаку

На думку астрологів, представники деяких знаків зодіаку мало не з народження знають, як знайти ключ до серця будь-якої жінки. Всі вони є чудовими коханцями і з легкістю справляють враження на протилежну підлогу.

Чарівність, харизма, уважність — це ще не всі переваги, завдяки яким вони оминають конкурентів, пише «МК у Волгограді».

Близнюки

Чоловіки, народжені під знаком Близнюків, краще за інших знають, як підкорити найпримхливіших красунь. Товариська і увага до деталей допомагають їм знайти підхід до будь-якої жінки і завоювати її симпатію.

Раки

Раки — найкращі сім'янини та знавці жіночої психології. Своїй другій половинці вони завжди вселяють упевненість у тому, що їхній роман закінчиться весіллям. У представниках цього знаку зодіаку жінки знаходять підтримку та опору. Вони не проміняють Раків ні на кого іншого, оскільки знають, що стабільність є запорукою успішних відносин.

Терези

Терезам дуже важко догодити, однак якщо вони зустрінуть «ту саму», зроблять все, щоб завоювати її увагу. Представники цього знаку зодіаку готові на будь-які подвиги заради своєї благовірної і, як правило, жінки не можуть встояти перед такими залицяннями.

Скорпіони

Скорпіони чи не з народження знають, чого хочуть жінки, проте ніколи не жертвуватимуть своїми принципами заради дами серця. Представників прекрасної статі приваблює у представниках цього знаку їх мужність та харизма.

Нагадаємо, китайські астрологи склали гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку .

Фото колаж Global52/

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