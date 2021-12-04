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Діва, Рак та Телець кардинально змінять особисте життя — гороскоп на грудень

12:05 4 грудня 2021
Діва, Рак та Телець кардинально змінять особисте життя&nbsp;— гороскоп на грудень

У грудні представникам трьох знаків зодіаку — Тельцям, Ракам та Дівам — випаде шанс на кардинальні зміни у відносинах із другою половинкою. Любовний гороскоп до кінця місяця склав відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ».

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Самотніх Тельців у грудні чекають нові знайомства, але дуже важливо не поспішати, придивитися до людини, щоб не зіткнутися з розчаруванням. «Не поспішайте з висновками про людину і не біжіть попереду паровозу», — радить астролог.

Раків у грудні чекає підвищена увага з боку протилежної статі. Сімейним Ракам зараз важливо не провокувати ревнощі у партнера і не перевіряти на міцність стосунки, що вже склалися.

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Для Дів грудень стане періодом, сприятливим для флірту та романтичних побачень. Зараз важливо уникнути помилок, допущених у минулому, не переносити на нові відносини пережитий негативний досвід. «Зациклюючись на своїх колишніх помилках в особистому житті, ви можете прогаяти власне щасливе майбутнє», — попереджає астролог.

Любовний гороскоп на грудень від астролога Хаяла Алекперова для всіх знаків зодіаку читайте у «ФАКТАХ».

Фото pixabay.com

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