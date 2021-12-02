Натхнення для Близнюків та кардинальні зміни для Терезів та Раків: що обіцяють зірки знакам зодіаку 2 грудня

У четвер, 2 грудня 2021 року, більшості знаків зодіаку можна і потрібно приступати до виконання важливих справ та завдань — усі вони будуть перспективними та завершаться дуже вдало. Також цілком ймовірно, що цього дня відбудуться незабутні події, прогнозує відомий астролог Павло Глоба, який раніше склав гороскоп на тиждень до 5 грудня включно .

Його рекомендації представникам кожного знака зодіакального кола наводить ресурс FTimes.

Овнам астролог радить почати виявляти свій організаторський талант. Керівник та колеги чекають від вас оригінальних ідей та проектів, і результат відзначать належним чином.

Тільці чомусь розгубляться і вже зранку не зможуть виконувати план намічених на цей час справ. Через це настрій наприкінці дня буде не найкращим.

До Близнюків прийдуть неймовірне натхнення та енергія. Найкращими мотиваторами для вас стануть рідні та близькі люди, друзі. Крім того, з колегами вийде чудова команда, з якою ви прийдете до відмінних результатів.

Ракам уже потрібні кардинальні зміни. Астролог радить вам розпочати цей день з планування та правильної розстановки пріоритетів і лише тоді діяти.

Левам слід звернути увагу на знаки-підказки Всесвіту та особливо на сни. Вони в цей день будуть пророчими. Однак не варто думати, що на вас чекає щось неприємне і негарне — думки в цей час особливо матеріальні.

Дівам у цей день можна вирішувати найважливіші питання, проте зустрічі, переговори та наради краще провести до обіду. Після обіду можна трохи розслабитися, а вечір присвятити рідним та близьким людям. Відпочиньте в сімейному колі, перегляньте фільми або почитайте.

Для Терезів це буде день кардинальних змін. Для того, щоб вони сталися і були позитивними, вам необхідно вийти із зони комфорту. Доведеться зробити те, що ви ніколи не робили, і ви самі будете здивовані результатом.

Скорпіонам необхідно подбати про рідних та близьких людей. Дайте їм усе тепло, їм це зараз дуже потрібне. Цей день як пробудження від сплячки, коли слід покращити взаємини з найдорожчими людьми.

Стрільцям доведеться ризикувати, але ви не помилитеся. Виконуйте найскладніші справи, особливо ретельно вирішуйте фінансові питання. Це дуже позитивний день, скористайтеся його можливостями сповна.

У Козерогів очікується досить тяжкий день. Щоб відволіктися і повернутись у тонус, вам слід більше спілкуватися з друзями та робити перерви на каву. Гуляйте, виходьте на прогулянку до парку.

Водоліям день запам'ятається надовго, адже на самотніх представників знаку чекає доленосна зустріч. Це буде кохання всього життя. Тільки не поспішайте на події і чекайте на своє щастя тихо і спокійно.

Риби явно засиділися дома і їм час починати діяти. Можливо, є сенс змінити роботу чи займатися якимось новим хобі. Увечері краще вибратися на приємну прогулянку.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба пророкував 4 знакам зодіаку несподівані зміни перед Новим роком. Йдеться про Близнюків, Тельців, Рибів і Раків.

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