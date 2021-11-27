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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби на 27 листопада: на кого чекає чудовий день, а кому краще скасувати всі зустрічі та залишитися вдома

7:14 27 листопада 2021
зодіак

Субота, 27 листопада — день, коли для багатьох проясниться ситуація, й при цьому зміняться плани. На перше місце вийдуть реальніші цілі, а мрії залишаться «на потім». Так вважає астролог Павло Глоба, повідомляє сайт «Слова Фрази».

У Овна день вдалий для початку проєктів та завершення справ, які ви розпочали раніше. Вечір варто провести у родинному колі.

Тільцям радять відкласти сьогодні важливі справи. У спілкуванні з малознайомими людьми проявить обережність.

У Близнюків субота — вдалий день для побудови планів на майбутнє. Добре буде протікати спілкування з рідними та друзями.

Ракам варто остерігатися великого скупчення людей. Будьте уважні та добре стежте за своїми особистими речами.

Весь день Леви будуть у піднесеному настрої. День видасться насиченим, активним та приємним у багатьох життєвих сферах.

Дівам варто уникати конфліктів з керівництвом. Намагайтеся не доводити вперто свою думку, адже можете сильно зіпсувати свої стосунки.

Терезам сьогодні всі напрямки фінансової діяльності принесуть матеріальний зиск. Друга половина дня підходить для виконання домашніх справ.

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Скорпіонам потрібно постаратися не переоцінити свої сили. Робіть стільки скільки вам під силу та не змушуйте себе робити щось, коли вам цього зовсім не хочеться.

Сьогодні астролог не радить Стрільцям братися за серйозні справи, краще займіться монотонною роботою.

Козороги мають невдалий день для будь-яких зустрічей, оскільки вони не принесуть нічого корисного. По можливості, перенесіть їх на наступний тиждень.

Водоліям варто звернути увагу на свій раціон. Найімовірніше, млявими та безсилими ви почуваєтеся через неправильне харчування.

Рибам треба до кінця дня вирішити усі робочі проблеми. Знайдіть кілька хвилин вільного часу та подумайте над тим, як вам швидко закрити хвости.

Нагадаємо, Глоба розповів, яким знакам зодіаку зненацька пощастить перед Новим роком.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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