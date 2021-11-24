«Пощастить у коханні»: астрологи назвали знаки зодіаку, які зустрінуть у 2022 році кохання всього життя

Наступний 2022 пройде під дбайливою охороною Водяного Тигра. Астрологи вважають, що союзи, що утворилися в рік великої смугастої кішки, найчастіше гармонійні, міцні та створені на основі взаємної поваги двох людей, що люблять. Фахівці назвали знаки зодіаку, які зустрінуть кохання у майбутній період, пише WJM.

У Левів у 2022 році буде багато несподіваних й водночас, приємних сюрпризів у любовному плані. Попри те, що зараз у представників цього знаку зодіаку ніяк не складаються любовні стосунки, наступного року їм нарешті пощастить і Леви знайдуть кохання.

Козороги наступного року теж зустрінуть своє кохання. Тільки для цього їм треба відкласти усі свої проблеми. Як тільки вони це виконають — любов їх чекатиме за найближчим кутом.

Новий рік потішить і таких затятих одинаків, як Стрільці. У 2022 році представники цього знаку зодіаку нарешті знайдуть ту саму людину, з якою будуть щасливі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які знаки зодіаку покращать своє фінансове становище у грудні 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter