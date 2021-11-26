Тримайся, гаманець! Астрологи назвали ТОП-3 знаків зодіаку-транжир, яких не можна залишати самих у «чорну п'ятницю»

В Україні, як і в усьому світі, відбувається розпродаж року — «чорна п'ятниця». Як уберегти свій й сімейний бюджет від зайвих витрат у дні розпродажів, та які знаки зодіаку найбільш схильні до витрат і не можуть встояти перед знижками, пише Intex-press.

Овни, в принципі, не здатні планувати бюджет. Вони по життю схильні здійснювати імпульсивні вчинки, така ж лінія поведінки поширюється і на їхнє відношення до витрат. Вони просто вимикають голову, якщо перед ними маячать знижки та бонуси. Попри можливі обмеження, зазвичай Овни одержують бажане.

Леви по праву займають особливе місце у рейтингу марнотрат. Вони люблять шопінг, а також схильні купувати подарунки коханим й дорогим для них людям. Побачивши, на їхню думку, ідеальний подарунок, вони не чекатимуть настання дня народження й придбають його заздалегідь. Такий спосіб життя давно довів би їх до злиднів, але, на щастя, Леви непогано заробляють.

Гроші — не головне у житті Стрільців. Вони не проти володіти ними, але й економити не збираються. Цей вогненний знак витрачає кошти, доки вони не закінчаться, а потім поповнюють запаси. Стрільці, не замислюючись про завтрашній день, витрачаються на улюблені ними подорожі, розкішні готелі та вишукані страви. Для них важливий не сам факт покупки, а той досвід та новизна, яку вони несуть.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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