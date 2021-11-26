На Тельців чекають емоційні гойдалки, а Близнюкам та Дівам варто відпочити: гороскоп Павла Глоби на 26 листопада

Астролог Павло Глоба попередив про негатив п'ятниці, 26 листопада, коли ризиковані дії можуть призвести до поганих наслідків.

Як пише Ftimes, астролог радить у цей день абстрагуватися від усього навколишнього негативу та відмовитися від шкідливих звичок.

Овнам не слід за роботою забувати про рідних та близьких людей — їм варто знайти гармонію між професійною та особистою сферою життя.

На Тельців чекають емоційні гойдалки. Потрібно тримати себе в руках — від вашої душевної рівноваги залежить успіх у різних сферах життя.

Близнюкам краще цього дня відпочити, відклавши важливі справи. Відновіть сили та енергію перед новими досягненнями.

Ракам теж потрібно дати собі перепочинок у роботі. Не слід бути надто вимогливими до себе. Не критикуйте себе за деякі помилки — ви теж жива людина і маєте на них право.

У Левів, на відміну від інших знаків зодіаку, буде прекрасний настрій. Більше з'являйтесь на людях. Ви можете передати свій позитивний настрій оточуючим.

А ось у Дів енергія в цей день буде закінчуватися. Тому навіть не намагайтеся проявляти активність та ініціативність. Пошкодуйте себе.

У Терезів п'ятниця обіцяє бути більш-менш позитивною, хоча жодних значних подій цього дня не станеться.

Скорпіонам у цей день краще не займатись проектами самостійно. Лише у команді та співпраці вам вдасться досягти результатів та проявити себе.

У житті Стрільців у цей день буде дуже багато спілкування та інформації. Будьте готові до цікавих та перспективних знайомств.

На Козерогів чекають багато проблем. Зібравшись із силами і правильно розставивши пріоритети, вам вдасться успішно впоратися з ними.

Водоліям важливо заспокоїтися. Адже у вашому настрої можливі різкі зміни та навантаження.

Рибам астролог радить провести цей день на самоті. Обміркуйте свої дії та зрозумійте для себе самого, чого хочете у майбутньому.

Раніше астрологиня передбачила у грудні фінансовий успіх трьом знакам зодіаку, але додала, що багатство не впаде на голову — для цього потрібно добре попрацювати.

Фото з Pixabay.

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