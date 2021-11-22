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Гороскоп

Зрада та фінансовий успіх: на три знаки зодіаку чекають зміни у грудні

11:44 22 листопада 2021
Гороскоп

Астролог Павло Глоба, який раніше розповів, кому пощастить на початку 2022 року, попередив про доленосні події, з якими представники трьох знаків зодіаку можуть зіткнутися у грудні 2021 року.

Як пише slovofraza, йдеться про людей, народжених під знаками Тільця, Близнюків та Рака.

Так, для Тельців перший місяць зими може обернутися змінами в особистому житті. Якщо ви не зміните своє ставлення до сім'ї, то партнер може вирішити, що ви до нього охолонули і, більш того, зробити перший крок до розриву.

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Більше часу з партнером потрібно проводити й сімейним Близнюкам — ви можете штовхнути кохану людину на зраду своєю зайнятістю. Представникам цього знака зодіаку потрібно бути готовими до того, що у грудні вони можуть зіткнутися із зрадою, причому з боку людини з близького кола.

А на Раків у грудні чекають позитивні зміни у фінансах. Не виключені варіанти додаткового заробітку. Розглянути потрібно всі, але зупинитися на найпривабливішому.

Раніше астрологи називали знаки, «поціловані долею» у рік Чорного Тигра — ними стануть люди, народжені під знаками Овна, Рака, Діви, Козерога та Риб.

Фото з Pixabay.

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