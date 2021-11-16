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Гороскоп

Скорпіонів чекає стагнація, Водоліїв — новий бізнес: сім знаків зодіаку зароблять більше грошей у 2022

9:59 16 листопада 2021
фінансовий гороскоп

Астрологи прогнозують, що багатьом знакам зодіаку 2022 рік принесе достаток. Тим не менш, не варто розраховувати, що успіх звалиться з неба — для фінансового благополуччя доведеться і самому вкластися силами та знаннями. Нові фінансові перспективи відкриються як мінімум для семи знаків зодіаку, повідомляє slovofraza.

Овнам друге півріччя принесе кар'єрний прорив. Йому передуватиме зміцнення авторитету, нові сфери відповідальності.

У Тельців кар'єра піде в гору, та й загалом 2022 рік обіцяє зміни на краще. Нова обстановка буде потужним мотиватором для розвитку.

Близнюки зможуть заробити кар'єрне підвищення. Осінь буде складною у фінансовому плані, потрібно заздалегідь подбати про план «Б».

Раки зможуть у весняно-літній період знайти нову роботу та навіть розпочати власний бізнес. Щоб не поринути у борги, важливо не смітити грошима, а в ідеалі і взагалі не ставати кредитором.

Левам у 2022 році варто терпимо ставитись до помилок колег, не соромитися звертатися за допомогою та не приділяти весь вільний час роботі.

Самозайнятим Дівам вдасться досягти успіху в 2022 році. Тим, хто працює в колективі, доведеться зіткнутися з несумлінними та навіть токсичними людьми.

Терезам 2022 рік принесе кар'єрні успіхи. Шлях до змін відкрито, починати діяти можна вже в січні, не втрачаючи дорогоцінний час.

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Скорпіонам доведеться відмовитись від масштабних планів. Фінансові та кар'єрні успіхи можливі, якщо не надавати великого значення неприємним дрібницям, але загалом 2022 рік обіцяє бути періодом стагнації.

Стрільців чекає прорив у кар'єрі у 2022 році, але складно буде не досягти підвищення, а втриматися на вершині.

Для Козерогів 2022 рік буде підготовкою до кар'єрних та фінансових успіхів. Якщо вдасться закласти міцний фундамент, то і зміна діяльності та власний бізнес — не за горами.

Водолії зможуть налагодити новий бізнес зі старими друзями. З'явиться можливість повернутися до колишньої сфери діяльності та дати комусь другий шанс.

Рибам гороскоп обіцяє, що кар'єра піде вгору. Астрологи попереджають, що міняти роботу найкраще в першому півріччі. Доля винагородить за виявлену старанність.

Нагадаємо, листопад також обіцяє бути фінансово вдалим місяцем. Докладно про це в китайському гороскопі для тих, хто народився у рік Тигра, Кролика і Свині.

Фото pixabay.com

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