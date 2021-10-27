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Гороскоп

Китайський гороскоп: на кого з українців чекають багатство та успіх у листопаді

19:37 27 жовтня 2021
гороскоп

Листопад для багатьох українців стане періодом можливостей, тож важливо не прогаяти свій шанс. Для деяких жителів нашої країни останній місяць осені виявиться особливо успішним, і їх супроводжуватиме удача та фінансовий успіх.

Як мінімум трьом знакам за Китайським гороскопом астрологи обіцяють смугу везіння та можливість розбагатіти, пише Sohu.

Для тих, хто народився у рік Тигра, з'являться нові можливості. Якщо представники цього знаку старанно працюватимуть, то зможуть легко реалізувати свої плани та розбагатіти. При цьому варто поводитися стримано й виявляти більше комунікабельності — це відкриє максимум перспектив.

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Листопад буде для народжених у рік Кролика дуже вдалим місяцем. Справи та кар'єра підуть у гору, зростатиме і дохід. До 20 листопада є велика ймовірність отримання великої суми грошей — це може бути несподіваний виграш.

У народжених у рік Свині закінчиться непростий період. Китайський гороскоп обіцяє одну удачу за іншою. Доведеться чимало попрацювати, але й винагорода не забариться. Грошей буде багато.

Нагадаємо, Павло Глоба розповів, кого зі знаків зодіаку у листопаді чекає успіх у справах, а кому краще уникати великого скупчення людей.

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