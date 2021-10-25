Непередбачуваний період у фінансах та роботі: зірки попереджають ці сім знаків зодіаку

Заробити більше грошей й правильно витратити їх на своїх потреби можна, якщо слідувати рекомендаціям астрологів сайту «Слова Фрази».



Для Овнів тиждень, що настав, — час прозріння та змін. Астрологи радять діяти стрімко, не боятися важливих фінансових рішень. Це той самий час, коли вони будуть правильними.



Тельцям для досягнення фінансової удачі варто почати тиждень з чищення дому та душі. Не потрібно зараз поспішати. З грошима не можна втрачати пильність. Потрібно рахувати гроші, не відходячи від каси, побоюватися недобросовісних продавців.



Близнюкам на цьому тижні протипоказані надмірності. Потрібно знайти золоту середину. Дуже важливо стежити за своїм здоров'ям та не допускати безвідповідальної поведінки. Підвищити доходи Близнюкам допоможе правильне співробітництво з оточенням.



Удача піде за впевненими в собі Раками. Це прекрасний час для відряджень, для початку нових справ та зміни роботи. Гроші підуть в руки творчо розвиненим Ракам.

Левам для підняття настрою можна сміливо займатися шопінгом. Також цей тиждень чудово підходить для пошуку нових захоплень, зміни місця роботи. Адаптація до нових умов пройде на ура, якщо Леви зможуть досягти успіху в фінансовому плані на новому місці роботи.



Дівам варто звернути увагу на звички успішних людей. Період з 25 по 31 жовтня — дуже сприятливий час для навчання. Кращий вихід зі складної фінансової ситуації зараз — це спробувати зробити щось нове, вийшовши за межі зони комфорту.



Терезам варто проявляти трохи більше креативності у вирішенні проблем й завдань. Також астрологи радять йти на примирення з ворогами. Чвари та конфлікти можуть стати причиною великих фінансових втрат.



Скорпіонам найкращі ліки проти будь-яких фінансових бід — стрімкість та динаміка. Потрібно перебувати в русі й намагатися не сумувати зайвий раз. Дуже потужним стане вплив оточення на життя Скорпіонів.

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У Стрільця настає сприятливий час для навчання. У справах і в роботі потрібно уникати безцеремонності, порушення норм моралі й закону. Зірки допоможуть Стрільцям заробити на цьому тижні більше грошей, ніж зазвичай.



Козорогам на цьому тижні доведеться розраховувати тільки на себе. Астрологи радять більше працювати. Важливо також вміти відпочивати й розважатися, щоб відновлювати сили швидше.



На цьому тижні Водоліям заважати розбагатіти будуть не вороги, не проблеми, а їхні власні негативні установки. Краще остерігатися безглуздих витрат. У роботі та бізнесі не можна дозволяти безроздільно правити жадібності.



У Риб на цьому тижні може бути багато складних, нервових ситуацій, пов'язаних з роботою, фінансами та справами. Дуже небезпечно зараз давати порожні обіцянки й підвищувати доходи шляхом обману. Потрібно прагнути до чесного заробітку й надання допомоги колегам.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували гороскоп по картах Таро на 25−31 жовтня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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