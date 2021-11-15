Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 15 по 21 листопада: кому доля готує випробування на міцність, а на кого чекає беззаперечний успіх

Тиждень з 15 по 21 листопада 2021 року, за прогнозом Павла Глоби, буде дуже насиченим. Одним представникам зодіакального кола доля підкине успіх, іншим — багато випробувань та перевірок на міцність, передає FTimes.

Знаки стихії Вогню

Овнам буде потрібна певність у взаєминах з партнером. Ви спрямуєте всі зусилля на те, щоб між вами стало ясно. Сприятливим днем буде 17 листопада, а несприятливим — 15 листопада.

Левам на цьому тижні не слід чекати підтримки з боку — все доведеться вирішувати та робити самостійно. Будьте активними й хоробрими як у роботі, так і в особистому житті.

Сприятливим днем буде 21 листопада, а несприятливим — 16 листопада.

Стрільці у найближчі сім днів перебуватимуть під владою легкої меланхолії. Після 18 числа ситуація налагодиться. Самотні представники знака зустрінуть свою долю.

Сприятливим днем буде 21 листопада, а несприятливим — 19 листопада.

Знаки стихії Землі

Початок тижня для Тельців буде багатим на спілкування з рідними та близькими людьми. Вівторок ідеально підходить для перетворення свого житла, ремонту чи перестановки.

Сприятливими днями будуть 15 та 21 листопада, а несприятливими — 18 листопада.

Дівам на початку тижня необхідно зайнятися змінами в домашній обстановці. Проводьте більше часу з дітьми. Вихідні присвятіть заняттям спортом.

Сприятливим днем буде 17 листопада, а несприятливих днів не передбачається.

Почуття Козорогів наступного тижня спалахнуть вогнем. Проте разом з ними прокинуться деякі тривоги та хвилювання. Проте ваш роман у цей період обов'язково виявиться перспективним та оптимістичним.

Сприятливим днем буде 20 листопада, а несприятливим — 21 листопада.

Знаки стихії Повітря

Близнюкам астролог радить берегти гроші та правильно планувати сімейний бюджет. Для того щоб зберегти гармонійні взаємини з оточенням, притримайте свої емоції. Сприятливим днем буде 21 листопада, а несприятливим — 16 та 19 листопада.

До Терезів у гості приїдуть далекі родичі. Будьте з ними ввічливі та прийміть їх тепло. Вибудовуйте ваші взаємини акуратно. На екваторі тижня на вас чекає багато цікавих та перспективних знайомств. Сприятливим днем буде 16 листопада, а несприятливим — 15 листопада.

Водоліям слід бути особливо уважними та обережними на роботі — можуть виникнути непередбачені складнощі. Ваші найголовніші вороги в цей час — забудькуватість і неуважність.

Сприятливим днем буде 21 листопада, а несприятливим — 16 листопада.

Знаки стихії

Ракам краще не проявляти жодної активності наступного тижня. Намагайтеся більше займатися домашніми справами. Не пригнічуйте інших людей і всіляко згладжуйте гострі кути. Сприятливим днем буде 20 листопада, а несприятливим — 21 листопада.

У особистих взаєминах з рідними та близькими людьми у Скорпіонів виникнуть труднощі. Вас відверто дратуватиме, що хтось намагається за вас вирішити якісь питання.

Сприятливим днем буде 20 листопада, а несприятливим — 18 листопада.

Рибам астролог радить відкласти всі найважливіші справи наступного тижня. Адже зараз ви зовсім не налаштовані на їхнє виконання. Для вас тиждень побачень та романтики.

Сприятливим днем буде 17 листопада, а несприятливим — 20 листопада.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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