Гороскоп від Тамари Глоби на тиждень з 15 по 21 листопада: кому доведеться вирішувати наболілі питання, а хто зможе покращити своє матеріальне становище

Після непростого з астрологічного погляду 13 листопада тиждень з 15 по 21 листопада 2021 року розпочнеться дуже позитивно та вдало. Це стосується насамперед спілкування, нових знайомств, дружніх, сімейних та романтичних взаємин. Такий прогноз дала відомий астролог Тамара Глоба, пише Ftimes.

У цей період людина сповнена ентузіазму і прагне наміченої мети. З'являться нові можливості, ідеї та необхідна енергія. Але наприкінці тижня є ризик переоцінити власні сили та потрапити «на вудку» шахраїв.

Овен

Це сприятливий тиждень для Овнів. На початку займіться побутовими питаннями і правильно плануйте справи і розставляйте пріоритети. Є сенс почати ремонт у будинку, придбати домашню тварину або купити кімнатну рослину. Самопочуття вас не підведе, але наприкінці тижня будьте обережні на дорозі та не порушуйте правила.

Телець

Закохані Тельці будуть дуже щасливі у перші дні тижня. Постарайтеся більше займатися своїми хобі, а також самонавчанням, спортом, спілкуйтеся та знайомтеся. Будьте активними та ініціативними. У другій половині тижня покращаться сімейні взаємини. З рідними та близькими людьми ви знайдете повне порозуміння. Вихідні проведіть вдома, у родинному колі.

Близнюки

Близнюкам астролог радить зосередитися на роботі та благоустрої будинку. Сімейні взаємини зараз безпосередньо залежать від вас та вашої відповідальності. Це для вас час не слів та обіцянок, а дій. У другій половині тижня займіться власним здоров'ям, у тому числі правильно харчуйтеся та висипайтеся, займіться спортом та оздоровчими процедурами.

Рак

Ракам усі питання слід вирішувати самостійно, без залучення сторонніх осіб. При цьому ділові зв'язки ніхто не скасовував. Можливо, тільки телефонний дзвінок допоможе вам вирішити проблему. Також успішними наступного тижня будуть поїздки та навчання. В особистому житті панують абсолютна гармонія та взаємна довіра. У вихідні у вас може погіршитися самопочуття, тому варто зупинитися та відпочити.

Лев

Першу половину тижня Левам слід провести у спокої та самоті. Вам у цей період показано індивідуальну трудову діяльність. Крім того, суттєво зростуть ваші доходи, а самі ви захочете зайнятися вивченням чогось серйозного, наприклад психології. У другій половині тижня здійсніть генеральне прибирання чи ремонт у власному будинку. Вихідні проведіть вдома і не прагніть багатолюдних і галасливих місць. У взаєминах з рідними та близькими людьми будьте уважнішими та стриманішими.

Діва

Дівам перша половина тижня подарує справжніх однодумців та корисні знайомства. Крім того, займіться плануванням та розміщенням пріоритетів. Зверніть увагу на інформацію, що надходить у цей час, — вже в найближчому майбутньому вона вам знадобиться. У вихідні вас розчарують рідні та близькі люди. Не намагайтеся навіть з'ясовувати стосунки — ризикуєте зробити ще гірше.

Терези

Терези підтримають у діяльності впливові люди. За порадою та допомогою звертайтеся виключно до тих, кому довіряєте. Також це ідеальний час для проведення переговорів та зустрічей. Цілком можлива поява вигідного підробітку та заробітків, і це допоможе вам покращити своє матеріальне становище. На вихідних краще залишитися вдома і провести вільний час спокійно.

Скорпіон

Скорпіонам наступного тижня слід займатися активним відпочинком. Вирушайте у розважальні поїздки, відвідуйте вечірки, активно спілкуйтеся в інтернеті, у крайньому випадку. Особливо успішними виявляться планування та навчання. У вихідні обходьте стороною ювелірні магазини та різноманітну сувенірну продукцію. У вихідні вам краще взагалі не відвідувати магазини та залишатися вдома. Дотримуйтесь чіткого плану — і ви досягнете успіху.

Стрілець

Стрільцям необхідно бути більш рішучими у першій половині тижня. Це стосується насамперед професійного зростання, зміни місця роботи. Успішною виявиться боротьба зі шкідливими звичками. Друга половина тижня обіцяє бути менш благополучною. Можливі конфлікти у сім'ї, а причиною стане ваша надмірна емоційність.

Козеріг

Козерогам у перші дні тижня важливо взяти участь у юридичних домовленостях та ділових проектах. На екваторі тижня можливі конфлікти із друзями. У сім'ї також не все гладко. Вихідні проведіть у тісному колі. Зрештою, наступного тижня вам вдасться вирішити проблеми, але не довіряйте всім поспіль. Це найголовніша умова ваших успіхів.

Водолій

Тиждень Водоліїв розпочнеться сприятливо. Займіться своїм здоров'ям, запишіться на ЛФК. Також це ідеальний час для того, щоб вирішити старі проблемні питання та навести лад у будинку. Однак будьте готові до того, що виникнуть скандали та конфлікти. Друга половина тижня підходить для нових вражень. У вихідні краще залишитися вдома, у колі рідних та близьких людей.

Риби

Рибам на початку тижня вдасться гармонізувати особисті взаємини. У багатьох питаннях ви візьмете відповідальність на себе. Гарний час для професійної діяльності. Крім того, для спілкування вам знадобиться весь вечір та нові враження. Вихідні проведіть без метушні та спокійно.

Як писали «ФАКТИ», з січня 2022 року розпочнеться етап Водяного Тигра, який символізує достаток, силу та щедрість. Астролог Павло Глоба розповів, кому пощастить на початку нового року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter