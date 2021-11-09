Гороскоп Павла Глоби на 9 листопада: Овнам потрібно подбати про власне здоров'я, а в Дів буде яскравий день

У вівторок, 9 листопада, астролог Павло Глоба рекомендує зайнятися першочерговими справами та не витрачати сили на другорядні завдання, передає сайт FTimes.

Овнам варто зайнятися спортом або хоч би фізичними навантаженнями — вони допоможуть вам відновити сили та привести організм у форму.

У Тельців цього дня виходитимуть поточні справи та дрібні завдання. Також не бійтеся братися за великі проєкти. Постарайтеся «тримати планку» та в жодному разі не здавайтеся.

Близнюкам у цей час необхідно проявляти ініціативу. Керівництво повністю підтримає.

Раки цього дня самі вигадують собі проблеми. Доведеться багато чого переосмислити та рухатися далі з новими силами.

У Левів очікуються позитивні та успішні зміни.

Це активний час для Дів. Вам вдасться вирішити важливі питання завдяки підтримці рідних та близьких людей та спілкуванню з впливовими особистостями.

Терезам астролог радить виявити обережність у фінансових питаннях. Відкладіть у цей день усі великі покупки, щоби не отримати неякісний продукт.

Скорпіонам слід забути поки що про обов'язки перед іншими та зайнятися своїм власним життям.

Стрільцям слід одразу ж братися за важливі справи. Крім того, намагайтеся вкласти в роботу душу, а не просто займатися чимось заради заробітку.

Завдяки терпінню та розсудливості, Козорогам вдасться реалізувати свої плани та прагнення. Насиченою виявиться перша половина, а в другій вам краще попрацювати над рутинними питаннями та паперами.

Водоліям слід бути уважними під час проведення важкої роботи вдома, щоб не травмуватися.

Це буде дуже насичений та динамічний день для Риб. Вам доведеться працювати, працювати та ще раз працювати. Але результати того варті.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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