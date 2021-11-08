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Гороскоп

Неприступна фортеця: астрологи назвали ТОП-5 найнедоступніших жінок за знаком зодіаку

18:42 8 листопада 2021
жінка та чоловік

У сучасному світі легко й просто заводити знайомства. Але побудувати серйозні стосунки не так просто. Дуже часто партнери бояться підпускати до себе малознайомих людей. Є серед знаків зодіаку жінки, чиєї уваги досягти взагалі дуже важко.

Астрологи сайту «Ліза» склали рейтинг ТОП-5 знаків зодіаку, з представницями яких дуже складно будувати взаємини.

За своєю природою Козороги — натури вкрай консервативні та цілеспрямовані. Заради нових проєктів та реалізації амбіцій Козороги готові відсунути на другий план навіть відданих друзів, а не лише нових залицяльників. Спробувати домогтися уваги цих жінок можна, але головне — не заважати їхнім планам.

Порозумітися з Дівами досить важко через деякі особливості їхніх характерів. Вони дуже обережні й повинні переконатися у надійності свого кавалера. Їм важко одразу відкритися стороннім людям. Тому ці стосунки не варто квапити.

Ракам через накопичення енергії часом буває важко правильно взаємодіяти з людиною. На відкритий діалог з такими жінками чоловіки йти просто бояться, тому вважають за краще любити їх віддалік.

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Представницям знаку Телець легко порозуміються з оточенням, але шлях до їхнього серця прокласти вкрай важко. Ці жінки не люблять сюрпризів та змін. Якщо не брати ці фортеці силою, може вийти чудова сім'я.

Овни вкрай амбітні особи. Вони не бояться говорити правду прямо у вічі й нерідко це стає причиною конфліктів у стосунках. Якщо їхні чоловіки припустилися маленької помилки, то побудувати взаємини з жінкою-Овном уже не вийде.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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