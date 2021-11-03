Гороскоп Павла Глоби на 3 листопада: кому зірки готують у середу приємні сюрпризи

Відомий астролог Павло Глоба, який склав гороскоп на листопад, розповів, кому зі знаків зодіаку 3 листопада подарує багато несподіванок як сприятливих, так і не дуже. Про це на сайті «Слова Фрази».



Овнам потрібно трохи менше працювати й більше дбати про себе.



Тільцям варто повністю довіритися своїй долі та слідувати за бажаннями.



Для Близнюків день підготує чимало сюрпризів. Ви отримаєте цікаву пропозицію, на яку довго чекали.

У цей день Ракам не варто сваритися та вступати у будь-які конфлікти. Після роботи знайдіть час наведення порядку в будинку.

Левам рекомендовано сьогодні сконцентрувати всю свою увагу на важливих справах. Намагайтеся не відриватися на справи, які не несуть жодної цінності.

Дівам потрібно приділити сьогоднішній день радісним турботам. Почніть втілювати у реальність давні задуми, а також постарайтеся якнайбільше часу провести зі своїми рідними.

Терези цього дня можуть вирішити для себе важливе завдання. В особистих стосунках на вас чекає приємна несподіванка.



Скорпіонам потрібно не думати про проблеми, адже концентрація уваги на поганих думках призведе до погіршення вашого морального стану.



Стрільцям бажано цього дня розв'язати усі фінансові питання. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато грошей, тому незабаром ваш добробут може опинитися під загрозою.

Козороги сьогодні потребуватимуть підтримки від рідних людей. Можете повністю розраховувати на людей, які завжди допомагають вам у лихоліття.

Водоліїв чекає невеликий конфлікт з колегою. Ви зможете вчасно згладити конфлікт, якщо не роздмухуватимете з мухи слона.



Рибам доведеться весь день бути у центрі уваги. Не думайте, що про вас подумають інші. Використовуйте цей момент із максимальною вигодою для себе.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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