Щасливчики за знаком зодіаку: кому напевно пощастить у лотереї у 2022 році

У той час, як багато хто шукає причини невдачі у зовнішніх обставинах, астрологи пояснюютьце датою народження. На їхню думку, знак зодіаку накладає серйозний відбиток долю людини. Так, наприклад, хтось має явну перевагу перед іншими, витягуючи квиток на іспиті чи беручи участь у лотереях — у всіх сферах, де успіх пояснюється щасливою випадковістю.

Хто ж стане щасливчиком за знаком зодіаку у 2022 році? Про це на прохання сайту «5 канал» відповіли відомі астрологи.

Перше місце у списку везунчиків посідають Скорпіони. Представники цього знаку завжди підсвідомо відчувають, де на них чекає виграш. Це той тип людей, які знаходять стодоларову купюру у своєму зимовому одязі або отримують у подарунок круїз на Мальдіви. Для того, щоб оточуючіих вражала їхня майстерність завжди залишатися переможцями, їм навіть не потрібно докладати зусиль. Всесвіт все зробив за них. Тому в іграх, де велику роль грають випадкові факторів, зі Скорпіонами краще не тягатись, а ось на розіграш чи лотерею таких людей неодмінно варто взяти із собою.

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На відміну від Скорпіонів, везіння Водоліїв не можна назвати стовідсотковим. Зважуючись на сміливий вчинок, вони щоразу ризикують сісти у калюжу, але здебільшого успіх виявляється до них прихильним. Для того, щоб отримати бажане, Водолії не повинні зациклюватись на своїй мрії. Достатньо перевести увагу на інший об'єкт, як усе, чого вони прагнули, починає одразу плисти до них у руки.

Третє місце у списку щасливчиків посідають Стрільці. Іноді їхнє везіння здається вражаючим. Представники цього знаку зодіаку можуть знайти на підлозі долар, кинути його в ігровий автомат і виграти джекпот. Як це вдається, для оточуючих залишається загадкою. Можливо, річ у оптимістичному настрої Стрільців, який їх ніколи не залишає. Вони можуть жартома купити лотерейний квиток, а в результаті виявитися володарем шикарних апартаментів.

Риби рідко використовують своє вміння витягувати щасливий квиток. Вони не вірять у свою особливість і сміються із знайомих, які не проти випробувати долю. Проте, якщо представники цього знаку таки спробують ризикнути, результат їх вкрай здивує. Втім, зловживати цим не варто. Інакше Риби ризикують втратити свій дар дивовижної інтуїції.

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Як правило, Діви дуже обережні і розважливі, особливо, коли йдеться про гроші, тому вони не купуватимуть купу лотерейних квитків і не витрачатимуть на них останні гроші. Але якщо хтось таки подарує їм квиток, він, напевно, виявиться щасливим. Втім, Діви настільки великодушні та чуйні, що, швидше за все, віддадуть усі виграні гроші тому, хто квиток подарунок, хоча насправді до виграшу не має відношення ніхто, окрім них самих.

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Фото з Pixabay.

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