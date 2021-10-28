З'явився шанс зловити удачу за хвіст: чорний маг представив гороскоп на Хелловін для кожного зі знаків зодіаку

Щороку 31 жовтня у Західній Європі та Америці відзначають Хелловін або День Усіх Святих. Коріння свята сягає далекого минулого. У сучасному світі в основному використовують його атрибутику. Тому його ще називають святом «усієї нечистої сили». Люди надягають костюми привидів, скелетів, відьом.

У слов'янських традиціях заведено відзначати 31 жовтня Велесову ніч. Вважалося, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада стиралася грань між нашим світом та світом злих духів. Свято присвячене шані предків.

Учасник битви екстрасенсів, чорний маг Віктор Литовський на «Фактах» підготував гороскоп для всіх знаків зодіаку на містичну дату цього року.

Для Овнів 31 жовтня — день конфліктів та розбратів. Небезпека сварок може підстерігати не тільки на роботі, а й у спілкуванні з найближчими людьми. Цього дня Овни мають бути готовими до того, що їх можуть підстерігати конфліктні ситуації. Потрібно згладжувати всі гострі кути, бути максимально стриманими у стосунках із рідними та колегами, стежити за своїми висловлюваннями.

Тільцю цього дня доля надасть чудові шанси. Тепер все залежатиме лише від нього. Щоб не прогаяти успіх, потрібна спритність, вміння йти на компроміс й гнути при цьому свою лінію, доводити свою правоту.

Близнюкам день обіцяє успішні починання у всіх галузях — бізнесі, роботі, кар'єрі та особистому житті. Проєкти, розпочаті або задумані, згодом можуть принести хороші плоди, підвищення, збільшення в зарплаті. Те, чого ви прагнете, обов'язково здійсниться й принесе багаті плоди. Щоб досягти бажаного, вам доведеться виявити рішучість, наполегливість та творчий підхід.

Ракам потрібно дозволити всім подіям йти своїм порядком. Особливо обережно та уважно поставтеся до професійної сфери, прислухайтесь до внутрішнього чуття. Інтуїція вас у цей день у жодному разі не обдурить.

Левам варто бути обережними та пильними у всьому. Така тактика найбільш перспективна, оскільки дозволить не злякати щось хороше, що, можливо, поки що не видно за внутрішніми проблемами та дискомфортом.

Діва має всі шанси спіймати удачу за хвіст. Те, що досі не виходило, у цей день виходитиме легко та ефектно. Якщо у вас були проблеми зі здоров'ям, то зараз ви відчуєте велике полегшення, якщо ніяк не вдавалося оптимально розподілити свій час, то тепер ви зробите це блискуче. Так що будьте уважні, щоб не прогаяти такий сприятливий момент.

Терези цього дня можуть дозволити собі розслабитися. Справи будуть йти своєю чергою. Ваше відчуття гармонії зі світом і собою буде гідно всіляких похвал. Намагайтеся бути щедрим та добрим. Якщо ви можете примирити чийсь конфлікт або допомогти комусь матеріально, зробіть це, не роздумуючи.

Скорпіон має всі шанси закласти основу свого щасливого майбутнього. Вигідна пропозиція може прийти з будь-якої сторони. Навіть звичайний похід до супермаркету чи читання газет може виявитися перспективним у цьому сенсі. Від вас залежить лише не прогаяти сприятливий шанс.

Стрільцям потрібно бути вкрай обережні зі своїми почуттями, а також з тими, хто поруч. Цього дня можуть виникати конфлікти та протистояння. Труднощі з взаєморозумінням здатні виявлятися і на роботі, і вдома. Щоб конфлікти не призвели до тріщини у відносинах, намагайтеся набратися терпіння та виявляти максимум дипломатичності.

Козорогові потрібно сконцентруватися на цілях, що стоять перед ним. Якщо ви виявите готовність поставитися до будь-яких подій цього дня з цікавістю та позитивом, можете розраховувати на велику удачу.

Цього дня представники знаку зодіаку Водолій можуть мати непереборне бажання пожаліти себе. Можливо, для образ у вас справді будуть причини, але ваша реакція на них виявиться набагато сильнішою, ніж можна було б очікувати. Щоб не псувати собі та навколишнім настрій, озирніться на всі боки. Візьміть себе в руки та займіться поточними справами, щоб відірватися від надуманих образ.

Цього дня обставини вимагатимуть від Риб рішучості та чесності перед собою. Якщо ви зайшли у глухий кут у якомусь питанні, то найкращим виходом буде повернутися туди, звідки ви почали, щоб пошукати нові шляхи.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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