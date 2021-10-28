Несподіваний прибуток отримають сьогодні три знаки зодіаку: гороскоп на 28 жовтня

Сьогоднішній день обіцяє бути вдалим у багатьох сферах життя. Це сприятливий час для різних починань, поїздок та зустрічей. Багато хто зможе знайти способи покращити своє матеріальне становище.

Тельцю легко даватиметься багато справ. За що б ви сьогодні не взялися, зумієте все довести до кінця. Вдасться завести корисні знайомства. Деякі знайдуть джерело додаткового заробітку, а також вигідно вкладуть гроші у перспективні проєкти.

Лева, найімовірніше, на професійній ниві чекає серйозне випробування. Ви зумієте гідно пройти його, заслуживши похвалу колег та керівництва. Не виключена грошова винагорода за вашу працю. Це слушний час для збільшення свого капіталу. Можна відкривати депозити, купувати цінні папери.

На Козерога чекають успіхи на фінансовій ниві. Це один із днів, коли матеріальний бік життя принесе вам радість та задоволення. Вигідними будуть великі придбання — вам вдасться заощадити солідну суму. Частина доходів може прийти сьогодні з несподіваних чи неофіційних джерел.

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