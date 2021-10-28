Гороскоп Павла Глоби на 28 жовтня: кому зірки пророкують успіх у фінансових справах, а хто може сміливо йти на ризик

Відомий астролог Павло Глоба продовжує давати поради та рекомендації на кожен день усім знакам зодіакального кола. Гороскоп Глоби на 28 жовтня публікує сайт «Слова Фрази».

Овнам сьогодні треба більше слухати себе. Не примушуйте себе робити те, що вам не хочеться. Робіть те, що приносить вам радість та задоволення.

Тільцям варто зосередитися цього дня на виконанні однієї дуже важливої справи. Намагайтеся не відволікатися на другорядні завдання.

Близнюкам треба перестати цікавитися життям людей з минулого. Вам треба більше знайомитись з іншими людьми, заводити нових друзів та думати про майбутнє.



Раки сьогодні можуть одержати винагороду за свою роботу. Якщо так працюватимете й надалі — отримаєте ще більше.



Левів чекає на активний день. Намагайтеся його не витратити на непотрібні відносини. Четвер підходить для планування та постановки цілей.



Для Діви день вдалий для ризикованих рішень. Ви можете досягти всього, якщо будете наполегливі та цілеспрямовані.



У Терезів день вдалий для розв'язання фінансових питань. Добре розрахуйте свої витрати та подумайте над тим, де можна заощадити.



Скорпіонам рекомендовано цього дня відвідати лікаря. Ваші хронічні захворювання можуть вилізти боком, тому не зволікайте з усуненням проблем.

Сьогодні Стрільців оточать турботою та ласкою. Спробуйте жити у моменті та насолоджуватися щастям.



Козорогам потрібно зайнятися своїм здоров'ям, щоб звичайна застуда не перетворилася на щось масштабніше. Спробуйте цього дня залишитися вдома та не контактувати з великою кількістю людей.



Водолію потрібно швидше закінчити свої справи. Можете сміливо розповідати про свої плани найближчим людям.



Коротке захоплення Риб може перерости у щось більше. Можливий надлишок енергії, який вам не зашкодить.



Нагадаємо, Павло Глоба склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад. А також передбачив несподівані зміни 4 знакам зодіаку у грудні.

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