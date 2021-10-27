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Гороскоп

Рік Чорного Тигра принесе неприємності трьом знакам зодіаку: кому загрожують втрата роботи та безгрошів'я

14:49 27 жовтня 2021
Знаки зодіаку

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше назвав шість знаків зодіаку, яким 2022-й рік — рік Чорного Тигра — принесе успіх у справах, попередив про обережність, яку слід виявити людям, народженим під знаками Ракв, Лева та Козерога.

Як пише slovofraza, цим трьом знакам зодіаку потрібно буде виявити стриманість та уважність.

Так, Ракам астролог радить стримувати емоції і більше контролювати себе. Бо інакше люди, народжені під цим знаком, можуть наламати дров. Водночас рішення, ухвалені на холодну голову, будуть вдалими.

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Левам краще дотримуватись міри у роботі і вирішувати всі справи у порядку черги. Якщо представники цього знаку не розрахують сили, то вже до середини року почуватимуться розбитими та ні на що не здатними.

А ось Козерогам загрожують невдачі, пов'язані з професійною сферою, на початку періоду. Втрата роботи, безгрошів'я… Астролог радить тримати себе у руках та згадати про заначку. Тим більше, що на початку весни з'явиться можливість розпочати власний бізнес.

Раніше Павло Глоба називав знаки зодіаку, які матимуть проблеми на початку року Чорного Тигра.

Фото з Pixabay.

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