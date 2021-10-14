Краще підготуватися заздалегідь: Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем

Новий 2022 рік починає етап Водяного Тигра. Ця тварина символізує достаток, щедрість і силу. З іншого боку, імпульсивність тигра стане причиною багатьох змін в житті різних знаків зодіаку, вказав астролог Павло Глоба. Про це пише Kleo .

Ті, хто готовий змінити свій звичний спосіб життя, отримають багато можливостей для втілення планів у реальність. Однак їм важливо правильно оцінювати наслідки дій, щоб надмірна надія на удачу не зіграла злий жарт.

Особливо обережними в січні потрібно бути декільком представникам зодіакального кола.

Рак

Цьому водяному знакові початок року принесе безліч неприємностей. Проте астролог рекомендує не опускати руки, оскільки з проблемами допоможуть впоратися старанність і цілеспрямованість. Головне — правильно розставити пріоритети і не робити все одночасно.

Терези

Терезам в січні доведеться ще більше дотримуватися рівноваги. Адже від здатності тримати себе в руках будуть залежати як особисте життя, так і успіх на роботі.

Козеріг

Козерогам потрібно по максимуму проявити свою наполегливість. Зірки приготували для них період справжніх випробувань, який вдасться подолати тільки за допомогою наполегливості.

Риби

Спокійним і врівноваженим зазвичай Рибам в січні слід змінити свої звички. У цей період набагато ефективніше в досягненні цілей буде підвищена активність, а іноді і агресія.

Нагадаємо, раніше Глоба дав важливі поради представникам трьох знаків зодіаку, у яких в жовтні 2021 можливі неприємності.

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