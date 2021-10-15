Гороскоп 2022 для жінок: кого з прекрасних дам «наздожене» велике кохання, а кому доведеться «обмежитися» успіхом на роботі

Новий 2022 рік, який почне етап Водяного Тигра, що стане причиною багатьох змін у житті різних знаків зодіаку, для представниць прекрасної статі буде досить сприятливим.

Астрологи розповіли, в яких сферах на жінок різних знаків чекають перемоги, а у яких — розчарування, пише slovofraza.

Жінкам-Овнам астрологи радять навчитися читати знаки долі, тому що зірки і планети постійно посилатимуть їм підказки. Так буде простіше зрозуміти, в якому напрямку варто далі рухатися. Зірки допоможуть представницям цього знаку зодіаку стати успішнішими у роботі та бізнесі. На них чекають великі прибутки, вдала зміна роботи і, можливо, відкриття нового бізнесу. Друга половина року прекрасно підійде для відряджень, зміни прописки і місця проживання, придбання нерухомості.

У 2022 році жінки-Тельці зможуть підкорити будь-які вершини і досягти успіху в будь-якій справі. Правда, для цього знадобиться повністю віддати себе тій сфері, яку вони виберуть для себе найголовнішою. Удача буде з ними майже завжди, а ось енергії у деякі періоди року може катастрофічно не вистачати — важливі справи їм краще планувати заздалегідь, адже на все може не вистачити сил. Їм вистачить мотивації і енергії для кардинальної зміни обстановки.

Жінкам, народженим під знаком Близнюків, у першій половині року вдасться зміцнити відносини з коханим чоловіком, батьками і родичами. Починаючи з червня, можна буде покладатися на перевірених людей, які зможуть вказати вірний шлях у житті, протягнути руку допомоги у скрутну хвилину, дати правильну пораду у складній ситуації. Літо і осінь жінкам-Близнюкам краще не проводити на самоті. Успіх залежатиме від уміння діяти спільно.

Початок року для жінок, народжених під знаком Рака, буде не найприємнішим, але вже до кінця лютого все нормалізується. Це допоможе прекрасним Ракам відкрити чакри, наповнитися упевненістю і внутрішньою красою. Весна ідеально підійде для пошуків другої половинки, а літо — для фінансової активності і старанної роботи. Восени дами можуть зіткнутися з непоступливістю і агресією з боку оточуючих. Це нормально, враховуючи специфіку даної пори року і поведінки планет.

У Левиць досить мінливий рік, але не варто переживати, адже у періоди великого успіху і гарного настрою їм вдасться зробити щось дуже важливе для себе і своєї сім'ї. У спілкуванні з оточуючими варто пам'ятати, що перше враження про людину у 2022 році буде найправильнішим. В цьому плані сміливо можна прислухатися до інтуїції. Вона Левиць навряд чи обдурить.

Діва — один з трьох знаків зодіаку, з якими дуже важко у шлюбі. У 2022 року їм належить прагнути до компромісів і не тиснути зайвий раз на свого обранця. Зірки зроблять цих жінок трохи менш жорсткими і ще більш економними, ніж вони є. Економія на межі із жадібністю може набриднути другій половинці і вивести з себе родичів. Астрологи радять ставитися до грошей трохи простіше. Якщо нав'язувати свою думку близьким і коханому чоловікові, безтурботність буде порушена суперечками.

Жінкам-Терезам цього року доведеться зустріти на своєму шляху деякі труднощі. Вони зможуть подолати будь-які перепони, але для цього їм доведеться витратити величезну кількість сил і енергії. Взимку і навесні перед ними можуть вставати складні дилеми. Щоб зробити правильний вибір, їм доведеться радитися з близькими. Кращий час для відпустки — середина літа і початок осені.

Жінкам, народженим під знаком Скорпіона, у 2022 році необхідно позбутися шкідливих звичок, які руйнують життя. Перше, про що варто пам'ятати, — будь-які проблеми можна вирішити. Зірки і планети не будуть зіштовхувати Скорпіонів з тими завданнями, які не мають рішення. Головне — зберігати оптимістичний настрій і незворушність у будь-якій ситуації. У підсумку вони зможуть отримати те, про що мріють.

Жінкам-Стрільцям необхідно навчитися вираховувати людей з поганою енергетикою, а в ідеалі — розвинути у собі максимальну самостійність і досягти самодостатності. Нічні світила допоможуть прекрасним Стрільчиням зробити все можливе, щоб ті змогли стати сильнішими. Астрологи радять цим жінкам нічого не втрачати у 2022 році — втрачене вже ніколи не повернеться. Це стосується не тільки матеріальних речей, а й стосунків.

Жінкам-Козерогам варто частіше займатися енергетичним чищенням вдома, особливо у складні і несприятливі періоди — наприклад, у січні, березні, серпні та грудні. Також астрологи рекомендують не забувати про те, що безкоштовний сир буває тільки у мишоловці. У 2022 році їм доведеться багато працювати для того, щоб поважали, любили. А також для того, щоб заробити. Неробство коштуватиме Козерогам щастя, а будь-які витрачені зусилля принесуть свої дивіденди. Зміцнити удачу на початку року допоможе зміна стилю і зовнішності.

Прекрасним Водоліям 2022 рік принесе багато фінансової удачі. Також пані можуть зустріти на своєму шляху багатого і успішного чоловіка. Всім, хто перебуває у відносинах, вдасться зміцнити їх. Не виключено, що на шляху з'являться і труднощі, неприємні люди. Втім, труднощі не виключені лише на початку року — решта часу буде яскравою і позитивною.

У жінок-Риб літо 2022 року буде досить динамічним і не в усьому приємним. Позитивні періоди — зима і весна. У ці відрізки часу на Риб чекатиме велика удача у коханні та фінансовій сфері. Можна буде зайнятися тим, що вони давно відкладали. Також можна буде знайти для себе нове заняття. Зима і весна чудово підійдуть для відпочинку, зміни обстановки, пошуків нових захоплень і всебічної роботи над собою.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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