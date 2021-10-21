Гороскоп Павла Глоби на 21 жовтня: хто зможе дозволити собі великі покупки, а кого зірки попереджають про погіршення здоров'я

Відомий астролог Павло Глоба впевнений, що 21 жовтня 2021 року сприятливим для спілкування і саморозвитку. Варто більше часу і сил витратити на професійну діяльність, а особисте життя краще залишити на потім.

При цьому представники деяких знаків зодіаку зможуть купити речі, про які давно мріяли, іншим же краще зайнятися налагодженням відносин з близькими людьми, пише slovofraza.

Овен

Представникам цього знака треба обов'язково приступити до планування свого бюджету, адже зовсім скоро можете залишитися ні з чим.

Телець

Ви сьогодні відчуєте докори сумління через минулі помилки. Не витрачайте даремно час, адже повернути назад нічого не вдасться.

Близнюки

Сьогодні доведеться дуже багато працювати, тому після роботи виділіть час на відпочинок. Вам обов'язково треба відновити енергію.

Рак

Розрахуйтеся в цей день з усіма своїми боргами і вирішіть давні проблеми. Також варто подумати про примирення з рідною людиною.

Лев

На Левів чекає приємна новина. Ймовірно, вас порадують якимось подарунком або ж керівництво запропонує вам вести цікавий проект, про який ви мріяли.

Діва

Будьте уважні до найменших дрібниць, які відбуваються навколо вас, адже в подальшому вони зіграють вирішальну роль.

Терези

Не відмовляйтеся від додаткових робочих завдань — вони підвищать вашу значимість на роботі.

Скорпіон

Якщо сьогодні ви відчуєте легке нездужання — відразу йдіть до лікаря. Самолікування призведе до поганих наслідків.

Стрілець

Стрільців чекає монотонний і нудний день. Ви будете перебувати в поганому настрої і ніяк не зможете себе налаштувати на позитивний лад.

Козеріг

Не вішайте ніс і беріться за своє щастя. Пам'ятайте, що все в ваших руках. Не упускайте можливостей і рухайтеся до своїх цілей.

Водолій

Водоліям в цей день пощастить у багатьох життєвих сферах. Не ігноруйте власні бажання і робіть те, що вам захочеться.

Риби

На Риб чекає хороший і оптимістичний день. Вірогідні успіхи на роботі і в інших життєвих сферах.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба назвав шість знаків Зодіаку, яких чекає неймовірний успіх у 2022 році.

Фото Cleo

226

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter